年過30歲還不知喜歡什麼工作怎辦？ 過來人「熬」：能獨當一面時再來否定

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聯合新聞網／ 王木木
職場示意圖／ingimage
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已經30、35歲，換過很多工作，依然不知道自己喜歡什麼，該怎麼辦？

「熬」。

我們在一份工作中的發展，和人的一生很像：

剛到一份工作時，我們就像一個小 baby，還在學習工作、適應公司，什麼都做一點，看看自己和團隊如何配合；

接著，隨著能力的提升，我們會像個小孩，可以跑、跳、丟接球，會被分配更多面向的工作，但無法獨當一面；

到了青年，我們逐漸可以獨立工作，也開始探索在公司內的定位；

接著，我們成為成熟的大人，有明確的定位，能承擔更多責任，也開始訓練、輔導即將長大成人的青年；

到了一份工作的老年階段，屁股開始會痛，可能對工作熱情消退，或對公司沒有愛了，或發展碰到天花板，這時就是這份工作的衰退階段。

不知道自己喜歡什麼工作的人，每一份工作都還沒來得及長大成人，就否認這份工作，結果永遠無法真正了解自己是否喜歡這份工作。

雖然累積了生理年齡，職涯上卻還只是個孩子。

唯有在工作中，熬到能獨當一面的工作者，才有資格否認這份工作。

由 @isabellathatgirll 發佈
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我是王木木，我的新書《感謝失業，讓我成為更好的人》在5/8上市

◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

失業 職場

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