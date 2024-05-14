年過30歲還不知喜歡什麼工作怎辦？ 過來人「熬」：能獨當一面時再來否定
已經30、35歲，換過很多工作，依然不知道自己喜歡什麼，該怎麼辦？
「熬」。
我們在一份工作中的發展，和人的一生很像：
剛到一份工作時，我們就像一個小 baby，還在學習工作、適應公司，什麼都做一點，看看自己和團隊如何配合；
接著，隨著能力的提升，我們會像個小孩，可以跑、跳、丟接球，會被分配更多面向的工作，但無法獨當一面；
到了青年，我們逐漸可以獨立工作，也開始探索在公司內的定位；
接著，我們成為成熟的大人，有明確的定位，能承擔更多責任，也開始訓練、輔導即將長大成人的青年；
到了一份工作的老年階段，屁股開始會痛，可能對工作熱情消退，或對公司沒有愛了，或發展碰到天花板，這時就是這份工作的衰退階段。
不知道自己喜歡什麼工作的人，每一份工作都還沒來得及長大成人，就否認這份工作，結果永遠無法真正了解自己是否喜歡這份工作。
雖然累積了生理年齡，職涯上卻還只是個孩子。
唯有在工作中，熬到能獨當一面的工作者，才有資格否認這份工作。
我是王木木，我的新書《感謝失業，讓我成為更好的人》在5/8上市
◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 法拍屋首季增一成 專家：有人找不到接盤俠
▪ 台南人追房不手軟 10大熱門路段7條總價破千萬
▪ 房市熱 新北成六都繳稅王
▪ 3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」
▪ 竹南預售屋「不到2小時賣完」殺價還會被趕 網秒點頭：正常
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言