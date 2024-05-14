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他曝好友跳槽台積電「35職等」年收700萬！月薪引網驚：獎金多大包？

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聯合新聞網／ 綜合報導
台積電是不少人心目中的夢幻職業。路透
台積電是不少人心目中的夢幻職業。路透

台股「護國神山」台積電薪資好、福利佳，是不少人夢想渴望進去工作的公司，但工時與高壓卻非每個人能長期承受得住。一名網友發文表示近日好友想跳槽至台積電，職等35（經理）、年薪約700萬元，並好奇問說以新的經理而言，這樣的薪水會不會太低？文章一出，引起眾人討論薪資是否合理。

1名網友在PTT科技工作板發文透露，有朋友想跳槽去台積電，目前正在跟人資談職等、薪水，談的職等是35（經理），月薪13萬，整年領滿考績正常的話，稅前大概700萬元，但想知道「以新的35來說，這樣算正常還是low ball呢？」

文章引起網友熱議「35跑來這邊問是不是弄錯了什麼？」、「難道說lowball你就不去嗎？」、「35來這邊問？不是傻就是炫」、「這邊一堆年薪沒70w的，你覺得可以給你什麼意見？」、「這裡的人看起來像年薪700嗎？」、「月薪廢到笑，和我們剛畢業的菜鳥差不多」「才700W做那麼累誰要啊」。

也有人質疑，「年薪700萬，月薪才13萬？」「35月薪13萬太低」、「現在31底薪不是都6萬多了，35才13萬？」、「底薪13年薪700？獎金是多大包」、「可以談到35，沒業界朋友？」、「原來技術經理是35喔，我一直以為是34」；還有人認為「35的缺搞得跟剛畢業一樣」，但有人直言「合理，35新人價」。

此外，其他人直言基本上如果職等固定了就只能凹底薪了，年薪同考績，如果什麼都不懂，的確會被人資話術，少要很多東西。「35經理，其實蠻雜魚的，如果下面沒人，可能要進fab幫忙拿無塵布擦機台。」

還有內行人指出原po寫的130K大概是10～15年資歷的34的底薪，而且年薪只能參考，HR通常講得會偏保守，這幾年景氣變化太大，數字肯定不會準，最後還得加上考績。

2330台積電

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