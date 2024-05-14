快訊

震撼彈！Uber併購台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

恐成六都唯一未出席520總統就職典禮首長 侯友宜：給予祝福

太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

5個人生體悟到了35歲才明白！他點關鍵慶幸沒有成為「討人厭的大人」

聯合新聞網／ 純純存股
35歲，似乎已經被生活磨去了一些稜角，自己是否有逐漸成為小時候憧憬的大人模樣了呢？示意圖／Ingimage
35歲，似乎已經被生活磨去了一些稜角，自己是否有逐漸成為小時候憧憬的大人模樣了呢？示意圖／Ingimage

今天來跟大家聊聊我35歲的「5個人生體悟」，仔細想想，人生能有幾個35歲呢？

1.人要有底氣

2.不能熬夜

3.學會獨處

4.不用做討喜的人

5.世界很大

◎本文內容已獲純純存股授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

人生 存股 熬夜 職場

延伸閱讀

怕勞保未來破產…阿伯選一次性提領「因憐憫小孩全沒了」！ 老了後悔也沒用的三個啟示

股息領150萬！無業男曬報稅單 繳稅金額讓全網跪了：簡直是神

揹黑鍋都是災難？替前輩挨罵反換得「合作機會」 作家點1關鍵：要有價值

買00940被同事笑是韭菜…破發還未站回發行價該認賠？ 存股達人：沒那麼不堪

相關新聞

5個人生體悟到了35歲才明白！他點關鍵慶幸沒有成為「討人厭的大人」

今天來跟大家聊聊我35歲的「5個人生體悟」，仔細想想，人生能有幾個35歲呢？

揹黑鍋都是災難？替前輩挨罵反換得「合作機會」 作家點1關鍵：要有價值

揹黑鍋不是重點， 重點是如何讓自己揹「鍋」揹得有價值。

怕勞保未來破產…阿伯選一次性提領「因憐憫小孩全沒了」！ 老了後悔也沒用的三個啟示

幾年前媒體上不斷播放關於勞保年金未來有破產的可能，看完這些新聞的阿土伯，擔心自己的退休金可能就這樣減少，又或者領不到，於是就選擇了一次性提領勞退金。

股息領150萬！無業男曬報稅單 繳稅金額讓全網跪了：簡直是神

你完成報稅了嗎？，每位民眾面臨的報稅情況五花八門，各不相同，一名網友近日曬出他的報稅單，沒工作但股息領了150萬，最後繳稅金額為…

薪資有多少不代表成就！ 職場過來人：擁「工作插隊力」才是被重用獲信任的關鍵

一個人的成就，不是看他的薪水有多少，而是看「工作插隊力」的高低而決定。

退休除勞保年金外「這筆錢」有機會能放大？ 專家：60歲不領可參加收益分紅

不領，可以繼續工作繼續提撥，而且這筆錢放在帳戶，可以參加每年3月勞退基金收益分紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。