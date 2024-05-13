怕勞保未來破產…阿伯選一次性提領「因憐憫小孩全沒了」！ 老了後悔也沒用的三個啟示

阿土伯的退休金就這樣沒了

前幾天回南部老家與家人聚聚，與家人聊到有關退休話題時，爸爸舉了朋友的例子，我暫且稱他為阿土伯。

幾年前媒體上不斷播放關於勞保年金未來有破產的可能，看完這些新聞的阿土伯，擔心自己的退休金可能就這樣減少，又或者領不到，於是就選擇了一次性提領勞退金。

本該拿著這筆退休金好好渡過餘生的他，恰巧遇到小孩創業需要大筆資金，在憐憫小孩的情形下，於是將自己大部分的退休金都挹助在小孩創業上。

結果呢？

最終小孩創業失敗，退休金也就這樣沒了，後續小孩過著還債生活之餘，阿土伯也只能靠打零工換取生活費了。

這真是晚年悲歌

在這個例子裡，可能是出於心庝朋友的遭遇，爸爸認為都是因為媒體及政策的關係，假設沒有這些新聞報導，阿土伯就不會選擇一次性提領退休金，而會選擇分批領取，更不會有大筆閒錢可以借給小孩，以致於落此下場。

財商／未來的蝴蝶效應

而我呢？

我卻看到事件背後隱藏的問題：

1.財商教育影響家庭的風險思維

一直以來，大部分家長都缺乏財商知識，使得家庭教育上，無法傳授小孩正確的財商，只要擁有正確的風險概念。

對父母來說，就會保留安身立命的錢，不致於將大部分的退休金都借給小孩創業。

對小孩來說，在創業過程中，財商能輔助他們評估槓桿創業會帶來多大的風險。在一定知識基礎下，不過度借貸，有多少錢做多少事，不致於賭身家創業。

2.退休與小孩的未來本該獨立看待

當屆齡退休時，退休金代表在沒主動收入下，它是支撐你活下去的後盾。而小孩的未來，也該在他成年時，就已是獨立的個體，不該將小孩的經濟狀況列入退休金的運用範疇。

然而阿土伯卻把自己的退休金，全然交給小孩去做高風險創業，等同於將自己的退休生活曝露在高風險當中。

3.退休規劃要趁早，靠自己，別靠政府

為什麼退休金要儘早規畫？因為時間是我們最好的朋友，年輕時，有體力賺取主動收入，若能將部分薪水存下來並投資，就能享受複利的效果。

而我們所繳的退休年金，都可能因為政策改變，使得可領到的金額逐漸變少，而投資的成果，就可以補足退休年金的不足。況且每年的通膨，更是讓金錢購買力下降的重大因素。

沒有儘早投資、年金愈領愈少、加上每年的通膨，等到屆齡退休時，發覺所存下來的資金不夠生活時，才是個悲劇。

以上3點是我從這個案例中看到的問題點。

現在投資，等於投資未來

因此，從小開始落實財商教育真的很重要，這不只是為了自己也是為了小孩。

很多人都認為學習都是小孩子的事，其實對於大人來說也是相當重要。

父母唯有不斷地進步，才能用更廣、更深、更高的視野來帶領小孩看待這個世界。

回到阿土伯的例子，我也是很同情他的處境，難以想像在未來的日子裡，他還得靠打零工賺錢生活。但這不只是個案，更有可能經常性發生在你我周遭，若不想自己也成為故事中的主角，開始學習財商並將知識帶到家庭教育中是相當地的重要。

現在開始投資，等同於投資你的未來生活。

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