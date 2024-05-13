薪資有多少不代表成就！ 職場過來人：擁「工作插隊力」才是被重用獲信任的關鍵

一個人的成就，不是看他的薪水有多少，而是看「工作插隊力」的高低而決定。

越有能力或職位越高的人，越能插隊，讓別人優先處理自己的事，例如老闆、公司的紅牌員工，都可以在下班前要你緊急處理他的工作。

評估自己手上的工作能不能插別人隊，也是判斷自己在組織真實地位的一種方法。

因為組織裡永遠會發生插隊，反過來看，能穩穩接住插隊工作，並且完美消化的人，就能被組織和公司重用，獲得信任。

插隊工作其實有跡可循，只要仔細觀察平常公司的營運模式、老闆的做事方式，你甚至可以預測接下來可能會有什麼插隊工作落到自己頭上，不僅可以先預留扣打，還能提前做完，對主管和老闆來說，你就是超強紅牌。

大家都討厭工作被插隊，但是看見「工作插隊力」的人不多。不要拒絕插隊工作，甚至提前準備被插隊，久了你也能成為插別人隊的那個人。

◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

商品推薦