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退休除勞保年金外「這筆錢」有機會能放大？ 專家：60歲不領可參加收益分紅

聯合新聞網／ 廖嘉紅
新台幣示意圖／ingimage
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王先生是一位45歲的資深勞工，他在職場上辛勤工作了許多年。隨著年齡的增長，他開始思考退休的事宜，並計劃著如何準備足夠的退休金。

他決定和R姐一起深入研究這個議題，以確保自己能夠在退休後過上舒適的生活。

勞保年金：擇優發給，65歲後每月可領取年金，作為退休金的基礎。

A式：平均月投保薪資45,800元×保險年資35年×0.775％+3,000元=15,423元

B式：平均月投保薪資450,800元×保險年資35年×1.55%=24,846元

「平均月投保薪資」按被保險人加保期間最高60個月之月投保薪資的平均。

王先生很開心，勞保年金擇優給付，65歲每月可領取24,846元。

勞工退休金：自主提撥，退休金變大的秘密

什麼是勞工退休金新制呢？指根據「勞基法」規定，雇主每月需為勞工提繳至少6％的工資，勞工個人也可以自願提繳1％至6％。

加入職業工會的勞工，雖然沒有雇主提繳6％，也可以到勞保局辦理自行提繳6％，來累積退休金。

不論是雇主或勞工提繳的錢都放在勞工局的個人專戶，並且隨著勞工轉換工作或事業單位關廠、歇業等情況，退休金專戶的金額不會受到影響，所有權屬於勞工。

等到60歲，退休專戶裡的錢可以全部請領。

如果不領，可以繼續工作繼續提撥，而且這筆錢放在帳戶，可以參加每年3月勞退基金收益分紅；勞退基金代操的績效，至少有2年期定存利率的保證，沒有虧損的風險。

這幾年因為勞退基金的績效很好，許多人選擇晚點領回勞退新制提撥的退休金，讓退休金變大！

王先生的下一步：查詢退休金金額與績效

R姐的好朋友曉玲，每年的3月都會透過「郵政金融卡」查詢勞工退休金個人專戶。

曉玲的「累計提領金額」為371,651元，

今年的3月勞退基金的「累計運用收益」為151,358元

R姐跟王先生分享「勞退基金」有2年期定存利率的保證，沒有虧損的風險，目前的績效很好，還可以節省所得稅。

王先生很興奮的說，我也要來查詢我的勞工退休金的金額與績效，開始自提！

查詢連結在此

當然想要富足退休，除了勞保年金、勞工退休金，還要自己投資準備退休金。

同時需要規劃老年時醫療保險和長照險，才能避免退休金被醫療費吃掉。

這些努力和計劃，都是為了讓我們退休後過上幸福安康的生活，王先生開心的點頭同意！

感謝曉鈴（化名）同意公開今年的「勞工退休金個人專戶」，我們希望透過真實有力的數字，鼓勵大家一起來準備退休金，富足退休！

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

勞保年金 勞退 投保薪資 績效 職業工會 退休

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