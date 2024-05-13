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年收入破百萬為何不快樂？ 職場過客：這叫「無限抱負之病」永遠有人比自己更好

聯合新聞網／ 王木木
職場示意圖／ingimage
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年薪百萬的人為什麼不快樂？

找到一份百萬年薪的工作，人生從此就順利了嗎？

答案是：NO。

曾有台積電工程師、業績第一的業務、公務員來找我諮詢，他們薪水都很高，但他們都不快樂。為什麼？

因為他們做的根本不是自己喜歡的事，當初都只是因為薪水高、工作穩定，才選擇這條職業道路。

然而，起薪兩萬八的新鮮人，只看得見起薪四萬的人；當我們終於走到月薪四萬，卻只看見年薪百萬的人；收入破百之後，眼裡只有年薪千萬、有好幾棟房子、名車輪流開的人...

永遠都有人比我們更好，我們永遠無法滿足現況。社會學家圖爾幹說，這叫「無限抱負之病」。

不過在美國，人們已經慢慢推翻這種傳統成功思維。9成的美國年輕人認為，新世代的成功是「追尋目標的人」：做喜歡的事、有目標的生活，而非年收入有多少。

期待有一天，台灣的孩子也能把「選擇一份自己真正喜歡、能帶來快樂和滿足的工作」視為稀鬆平常，而不是從收入選擇工作，不再被工作支配人生。

我是王木木，我的新書《感謝失業，讓我成為更好的人》在5/8上市

由 @isabellathatgirll 發佈
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◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台積電 年輕人 月薪 美國 薪水

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