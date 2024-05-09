新氣象築利基 適度佈局日本基金

提到日本，除了花錢旅遊，是否有注意到日股已翻身且趨勢持續向上的投資機會。儘管各界對於日本是否真正走出失落的三十年，仍是看法分歧，但不可諱言，就經濟面而言，已由通縮的困境進入通膨的環境，有利於推動消費者和企業擴大支出，同時政經改革紅利逐漸發酵、寬鬆貨幣與日圓相對疲弱下，整體投資環境有利於吸引資金，偏好股票資產的投資人不妨定期定額日股基金，而針對現階段的日圓匯價題材，則可進一步考慮選擇日圓避險股份。

諸多改革效益漸發酵 看好日股續航力

全球股市大致延續去年上漲格局，其中日股更是氣勢如虹，根據理柏資訊統計，今年前四月29檔已核備的日本基金原幣計價的平均漲將近一成，其中又有27檔交出正報酬的成績，表現相當亮眼。

日本基金績效出色，投資人不免擔心是否會有追高的風險或是行情是否會持續下去，對此富蘭克林坦伯頓日本基金經理團隊也提出中長期且完整的觀察。極度寬鬆貨幣政策、擴張性財政作為及處於日圓貶值、外部通膨情境是形塑整體日股氣氛正向發展的重要因素，且多數處於進行式，有利於支撐這股上攻力道。

回到公司基本面，隨著經濟逐漸好轉，官方也鼓勵企業加大國內資本支出改善過去投資不足的窘況，針對昔日相對欠缺的公司治理層面，包括股東權益報酬率、增加配發股利、買回庫藏股等股東友善動作、取消交叉持股等項目，也適度給予壓力，以求增進整體市場投資價值進而吸引外國投資者。

居高後慎選股 基金佈局較全面

日本可望再次崛起，一些指標例如商品價格與薪資成長都在回溫，有助於提振景氣動能，而部分企業在公司治理方面的改革也成為海外投資者提高日股參與度的重大誘因。富蘭克林研究團隊觀察到，企業與經濟的變革也鼓舞股市表現，就MSCI日本指數而言，2023年初以來即一路走揚，只是日本整體氣氛正向，但鑒於股市已累積可觀漲幅後，選股策略上應更為謹慎且關注基本面。

現階段我們在工業、消費、金融、通訊科技等四大領域看到堅實的商機，從中鎖定領頭羊標的，藉由基金投資組合模式，更全貌地掌握日本特有的產業品牌競爭力優勢。與其他主要股市相比，日股波動風險相對較低，偏好股票資產的投資人可用來增加整體資產配置的豐富性，並用定期定額策略平衡可能出現的漲高震盪壓力，更積極一點的投資人或可選擇日圓避險股份，搭上這一波日圓匯率題材的順風車。

日股波動風險低 適合納入投資組合

圖表／富蘭克林提供

資料來源：彭博資訊截至2024/03/31 ，為過去三年月報酬率的年化標準差，指數依序為香港恆生指數、南韓KOSPI指數、台灣加權股價指數、美國S&P 500指數、道瓊歐洲600指數、印度SENSEX指數、上證綜合指數、日本東證指數。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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