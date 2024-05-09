28歲事業上升期突遭資遣「當主管不快樂、解雇更痛苦」 作家回首：感謝失業

編按：《感謝失業，讓我成為更好的人》是新銳作家王木木的著作。

政大廣告系畢業的王木木，不到30就成為新創公司小主管，帶領著團隊風風火火的打拼，不料卻一朝被資遣，一腳從職場巔峰墜入失業泥淖。失業後的王木木陷入迷惘，在負面情緒中打滾摸爬，嘗試找出屬於自己未來道路的方向；雖然對工作、對人生感到困惑、不知所措，但透過大量閱讀、持續學習，王木木不斷的反思過往，藉由手中的筆，一字一句寫下屬於自己的體悟與感觸。

本書《感謝失業，讓我成為更好的人》集結王木木的感悟，詳實的記錄從失業的痛苦低谷中，再次一步一腳印、踏著堅定的步伐攀上另一座人生山岳的過程。

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撕下「二十八歲百萬新創公司主管」標籤

「木木，我真的很羨慕你知道自己想要什麼！每次看完心靈勵志的書，都覺得正能量爆發，但是下一秒，只要身邊有人提到買房、看到別人在臉書上分享工作成就，或是朋友間相互比較存款、誰的伴侶經濟實力比較好，正能量又瞬間蒸發了。難道追求想做的事，只是天方夜譚嗎？難道找尋自己的天命，只能是童話故事嗎？」

其實，我並非被雷打到、突然想到自己想走寫作這條路。經歷職場快速上升期，在高處踢到鐵板、因被資遣而跌落深淵，一直到找到自己的路，我最大的體悟是：要找到自己真心想做的事，關鍵是「放下比較心態」，唯有停止和別人比較，才能聽見內心真正的吶喊。

社群濾鏡效應

行為經濟學家證實，快樂是比較出來的：當我有一個東西，你沒有，我立刻就從比較中得到優越感。網路和社群媒體的普及，推升了這種「優越感」的需求，所以人們只在社群媒體上分享好事，不分享壞事。

我的朋友A，週末總愛在限時動態分享今天又去吃了哪家新餐廳，拍拍精緻餐點、點評一下口味，順便貶低其他名氣店家，彷彿只有造訪沒人知道的私房餐廳，最好還是預約熟客制，才是懂得品味生活的質感都市人。

如果只看他的IG，你會以為A是個有錢有閒的美食家，但你看不到的是，A因為過度消費，屁股後面總有一筆還不完的卡債，而他從來沒在IG上提過這件事。

我們被別人的「好」淹沒，也因為自卑而更焦慮，但當舞台上的主角，在白色聚光燈下展現成就時，坐在觀眾席的我們，看不到主角背後的陰影。光線越強，主角的陰影也越深。

從不長的主管經歷，我學會了，當別人大聲宣布他買車買房、工作成就、炫耀伴侶的經濟實力時，他不會告訴你：「風光背後，其實我過得也蠻慘的（或者說，也有一些你意想不到、十分辛苦的付出乃至犧牲）」。

課題切割：為自己畫出防線

阿德勒主張，人生所有的煩惱與痛苦，都來自人際關係。人類天生就想被別人認同，所以我們會為了滿足別人期待，付出異常的努力。

社會已經習慣為別人貼上標籤，模範生就是成績好、當班長、老師喜歡的人才能選上；唯有收集百萬年薪、外商工作和主管職的徽章，才能披上「人生勝利組」的戰袍；媽媽就應該要有八隻手，可以邊洗衣、邊掃地、邊安撫孩子，再伸出兩隻手準備晚餐。

但是，要不要當模範生、要不要當人生勝利組，都是自己的選擇，以阿德勒的話說，那是個人的「課題」，莫須有的標籤、社會對我們的期待、買房、存款、經濟實力、工作成，傳統上對「成功」的定義，通通都是社會價值觀踩線干涉我們的人生課題。

而我們為了想被認同，選擇放棄傾聽自己的內心，追隨社會的期待。

把阿德勒的課題切割，濃縮成一句話，就是：「誰要承受選擇的後果？」如果承受後果的人是你，那別人就絕對不能左右你的決定，連你的父母都不能。

明明不想考公職，父母卻逼你去考，父母會承受選擇公職的後果嗎？很明顯的絕對不會，此時父母就干涉你的課題了。

尋找自己「可能」要什麼

當我把過去別人塞進我腦袋裡的期待排掉，我成為一塊新的海綿，準備好接收全新的視野。我知道：想要什麼，不會拍兩下手就憑空變出來。你得先知道世界上還有某種生活方式的存在，才能判斷自己想不想要，沒有看過釣魚竿的人，怎麼知道自己喜不喜歡釣魚？

所以我開始大量閱讀：理財書、勵志書、小說等等，探出「可能想要」的生活，再深入了解這些「可能想要」，逐漸描繪出理想生活的草稿。

走到這一步，他人期待和比較心態，隨著我的蛻皮，一起被離開我了。沒有這兩條綁在心上的繩索，重生的我才能好好坐下來，聽聽內心的我到底想說什麼。

後來，我看到朋友在IG分享精緻美食、高級餐廳的質感都市生活，我會想到他其實正在做金錢的奴隸，上班很辛苦吧？

臉書朋友分享他拿到歐洲永久工作簽，我會想：真偉大，願意放棄台灣的家人、朋友、便宜美食和健保，一個人在國外生活，不是想像中那麼輕鬆。

看到部落格經營比我好的作家、跟我同年紀買房的朋友、投資賺錢的人，我會思考自己能向他學習什麼？

這樣算是放下比較心態了嗎？我不知道，但是看到過得比我好的人，我不會再說：憑什麼？

（本文摘自好的文化《感謝失業，讓我成為更好的人》作者：王木木）

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