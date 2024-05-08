錢是大風颳來的？見大學生「玩股存款破百萬」 八年級生超衝擊：以前一堆吃土的

難道他們的錢是大風颳來的？近日有網友不解的表示，明明都是20歲出頭的年紀，但和自己過去窮到吃土，只能打工度日的大學時代相比，「為什麼現在的大學生這麼有錢」。貼文曝光後，網友熱絡討論原因，不過也有人點破真相，認為生活過得滋潤的人才會上網分享。

一位網友在Dcard上發文納悶道，明明在自己的大學時期，系上同學聚餐都規定只能吃2、3百的平價餐點，身旁也有每逢月底就「窮到吃土」，只能吃學餐的同學。不過他最近卻在理財、股票版上，看到一堆大學生分享自己存款幾十萬、甚至破百萬，令他感到很是不解。

身為八年級生的原PO透露，自己大學時靠半工半讀自力更生，當時時薪約為一百元出頭，他只能利用課堂結束的晚上、假日等零碎時間打工，「一周才兩千多塊，一個月一萬多光房租吃飯日用品早就花光光了」。這個現象也令他不禁好奇「是我們這代父母比較窮嗎？還是現在打工可以月入4、5萬了？」

貼文發布後引起議論，網友熱絡分析原因，「爸媽贊助加投資的早吧」、「我朋友大一沒打工過，存款百萬拿家裡錢玩股票，反正世界本來就不公平，那些人看看就好」、「少子化比較寵有差吧」、「我身邊就我知道很多都是剛上大一就已經有一桶或半桶了，之後再慢慢的靠利息、配股、小小的低買高賣賺再累積更多，不過本金我只能說⋯不是自己的」、「一堆你以為什麼少年股神，實際上就是本多終勝而已，我有個朋友家裡一次就是給30萬，輸掉再給而已，他最後輸掉300萬多情況下，某幾次終於賭對股票跟虛擬貨幣，30萬在半年內翻成1000多萬，畢業後他爸再給他1000多萬，剛畢業就有房有車，拿房子增貸再買第二間，他家信義區又有房子，根本一輩子不用工作，家庭要是能給我這種容錯率，不翻都難」。

不過也有人認為，經濟水準達到一定條件才會選擇上網分享，「這是倖存者偏差了，窮的不會去理財版分享」、「你窮到吃土會上來分享嗎？我現在大三，同儕間也有你說的有錢人，他們確實過很爽，但大多數還是跟你一樣」、「我覺得你在理財版就是會看到有錢的人，理財顧名思義要有財可理，沒有財可理就不會發文啦」、「你看到的都是少部分的人，被學貸跟生活費甚至孝親費追著跑的人，根本不可能上來分享自己的遭遇」。

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