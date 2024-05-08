當一天能賺10萬時會覺得罵你的人有點可憐？ 作家：人很多煩惱源自於賺太少
滑手機滑到以下故事覺得挺有意思的。
人世間所謂的苦難和煩惱，大抵都源自於你賺得太少了。
不信？
當你每天賺1000元時，誰罵你你都受不了。
當你每天賺10,000元時，有人罵你，可能已經不太在意。
當你每天賺100,000元時，有人罵你，你不但不會生氣，還會覺得罵你的人有點可憐。
賺得太少，看世界才會有一大堆問題。
口袋滿滿，仰望天空怎麼看多是藍天白雲。
不管有誰來罵你，或這天底下發生什麼事情，大抵都不會有太多的情緒。
我們從小一直被教育「錢財乃身外之物」、「貪財是萬惡之源」，長大後卻發現沒有錢萬萬不能！一般人的理財教育也啟蒙得很晚，像是駑鈍的菲，就是人到中年才突然有一點點開竅。
坦誠面對自己的慾念，一點都不可恥。
愛財取之有道，追求更好的生活，再天經地義不過。
◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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