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同事實力差卻薪水一樣...抗議也無效！ 作家冷回「能力不重要」指1事才是重點
我在公關公司當團隊主管時，曾經有一次為了拓展新領域的商機，在總經理的示意下，找了一個該領域的新組員。
那個組員熟悉新領域的運作，但卻對公關行業沒有太大的認知，因此我與另外一個跟他同職級的小主管，都要花費很大的力氣去協助他。
我那時候深不以為然，認為我這兩個下屬能力相差懸殊，但掛著同樣一個職等，領著差不多的薪水，是否太不公平？於是菲頻繁地跟總經理抗議。（對，菲當年就是這麼白目）
那時總經理看菲就像一塊冥頑不靈的石頭，於是這樣跟我說：「現在公司開發新領域的業務，你需要熟悉那個領域的左右手來幫你，我不管他是能力很好還是一無是處，總之，你現在就算是供奉，也都要好好把他供奉起來。」
我知道總經理是為了我好，但也深深對他的觀念感到震驚。
原來你表現得好不好、努不努力根本沒那麼重要，重要的是在那個階段你被不被老闆需要。
充其量，我們每個人都身處在棋局，只有棋子才會想公不公平、正義不正義。
操盤手不會管這一步對犧牲掉的棋子公允與否，他想的是怎麼下棋才會贏。
這就是職場。
能做操盤手就不要做棋子。
就算做棋子，也要看懂他人落子的邏輯。
◎本文內容已獲菲女狼授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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