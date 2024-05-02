同事升主管後「換位置換腦袋」完全變了個人？ 作家坦言：這是必要之惡

角色不同，競合關係就不同。位置變了，腦袋跟著變，是必要之惡。

「我從來沒有想過一向對我重用有加的主管，有朝一日變成在職場討伐我的霸凌者！」

在職場稱得上是老江湖的愛琳，講起前幾個月的遭遇，仍是一幅不可置信。因為這個挖坑給她跳、陷她於不義的人，正是先前十分仰仗她的老闆兼好友麗莎。

「你知道嗎？麗莎居然在跨國會議上跟國外一級主管報告說，上一季損益不如預期的主因，是雙十一促銷活動未盡如人意。我聽了簡直大傻眼。近期當中，麗莎已經不只一次，看似無意、實則有心地把矛頭對準我。」

據愛琳的描述，事實上，上一季業績表現並不算差。至於損益不如預期，涉及公司進銷存管理以及營業費用的掛帳與認列，並非全然是業績的原因。不過，麗莎卻選擇避開這些不提，把焦點導引到雙十一檔期，等於劍指負責行銷、業務的愛琳。

麗莎是女裝電商公司的執行長，愛琳則擔任總經理一職，兩人合作無間已經多年。

在加入這公司之前，愛琳於電子商務領域深耕已久。在百家爭鳴的市場當中，她成功地把前公司的美食電商平台經營地有聲有色。因此，經營女裝電商的麗莎特地重金挖角愛琳到現在的公司任職。

愛琳在組織管理上頗有手腕，很快地洞察問題所在，也展開了一連串的組織重整，廣納資訊工程師、數據分析方面的人才。這些改革帶給了公司新氣象，也反映在實際的營收成長上。

麗莎對愛琳的表現很是滿意，除了給予相當尊重、充分授權之外，給薪、分紅更是絕不手軟，重用程度不在話下。

麗莎掌管產品開發與上下游供應鏈管理，愛琳主攻行銷、業務與客戶服務，雙方各自發揮專長又彼此互補。兩人幾年合作下來，於公，彼此成為事業上的最佳拍檔；於私，建立了閨蜜般好交情。

不過，這一切在麗莎把股份賣給國外私募公司後，情況有了明顯變化。

原本待愛琳如愛將的麗莎，不時於國外主管面前有意無意地落井下石。

就像上個月營運會議報告一樣，明明損益未如預期，有很多值得探討的面向。但麗莎的報告特別帶風向，將肇因歸咎促銷活動成績不如預期，讓愛琳成了眾矢之的。

「我曾經深切檢討到底哪裡得罪了她？以至於讓她的態度一百八十度轉變。也曾特意示好，希望關係有所改善，奈何都起不了作用。」愛琳怎麼就想不明白，曾經甚是看重自己的麗莎，為何會變了樣。「後來我領悟了，這情況很難改變了，因為我們角色不同了。」

我點點頭，示意聽懂了。

「因為公司被併購之後，你們的關係已經從主雇關係變成了競爭關係。你不單單是她的下屬，也成了她的競爭對手了。」

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雖然兩人現在的工作模式跟以前大致無異，不過麗莎的身分已經從主掌一切的老闆變成也要向上報告的員工，對於愛琳自然無法像以前那樣授權，她需要掌握一切狀況，才能做好向上管理。 （本文摘自時報出版《職場百妖誌》作者：菲女狼）

在公司被併購之前，愛琳是麗莎的員工，愛琳表現越是突出卓越，越是為公司帶來可觀的利益，而麗莎作為直接受益者，當然自是歡喜。不過，現在兩人同為公司的員工，一個為執行長、一個為總經理，明裡是上下屬關係，暗裡也是競爭關係。

常言道「高不處生寒」，位階越高機會越少，想要坐穩位置或繼續往上爬，挑戰難度也更高，況且兩人可能爭奪相同資源和升遷機會。因此，愛琳表現越傑出，相對的越會壓縮到麗莎的發展空間。這也是為什麼愛琳表現持續出色，而麗莎對她的態度卻大不相同。

位置調整了，角色與壓力也與以往不同，思想亦會隨之改變。不論從同事變主管、老闆變同儕，只要彼此關係有所改變，相處模式也需要調整。

面對老闆：老闆通常偏好聽話、有才，又認真的員工。除了表現尊重之外，更要盡可能展現自我才華與專業，凡事採取積極的反饋。 面對主管：具輔佐能力又不威脅地位的部屬最能得到主管青睞，適時表現服從，保持透明溝通，讓主管覺得掌握一切，同時避免功高震主。 面對同儕：平時多傾聽與支持，保持彼此尊重。有合作項目時，顧及彼此的領空性，切忌採線，井水不犯河水。 面對下屬：聆聽、回饋、支持是通則，通則之外也因材施教。面對缺凡安全感的，多下指導棋；遇到有主見的，給予多一點空間。 請記住：位置變了，腦袋也要跟著變，這是必要之惡。

菲女狼的狼嚎：高階主管出線的通常是關係好的。位階越高，關係管理的重要性也就越高。多數人是心口不一的。嘴裡說不在意晉升的，多半是沒有機會而不是真不在意。

（本文摘自時報出版《職場百妖誌》作者：菲女狼）

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