數位轉型需要避免的七個錯誤 時間、CEO、使用者需求皆是關鍵

數位轉型是每一個組織必須面對的課題，不僅是企業，政府、教育單位，以及非營利組織，都需要重新自我檢視，以能快速回應市場的變化。以下提出一個組織在進行數位轉型過程中需要避免的七個錯誤，提供各類型組織推動數位轉型時的參考：

錯誤一：沒有獲得最高決策階層的支持。成功的數位轉型通常需費一段時間才能看到成效， 有時甚至需要作reengineer ing，其所需投資之人力、物力相當可觀，若無CEO的有力支持將很難持續。

錯誤二：沒有獲得各功能主管的支援。建置數位轉型的過程，需要進行相當密集且耗時的討論並形成共識，包括目標、實施策略、優先順序、關鍵知識來源及各功能單位所需承擔的責任，這都需主要領導者承諾願意投入的時間，如果只是一堆兼職的成員，將無助於數位轉型的成功。

本文出自《向大師學習數位轉型》 錯誤三：過分承諾以致造成不切實際的期待。數位轉型成效需長時間才能顯現，因此千萬不要給高層過度的期待，有些知識長過分誇大數位轉型之功效，認為一旦建置將可解決企業內所有的問題，這將造成反效果。不過數位轉型也需要進行效益的衡量，為公司創造價值。

錯誤四：未能有效宣揚組織數位轉型之理念，使得員工認為這只是專案小組的工作，而非全員參與。

錯誤五：選擇一個技術導向的專案負責人，而忽略了使用者真正的需求。尤其是採用許多新穎但不實用的技術平台，或者只重視特定群體的特定需求，反而造成使用者的抗拒。

錯誤六：盲目相信技術供應商或顧問公司對效能的承諾。每個企業皆有其特殊且單一的需求，千萬不要相信快速的解決方案，這將落入供應商宣傳文稿之迷惑而不自知。

錯誤七：以為當數位轉型系統開始運作，專案工作就結束了。事實上由於組織所處環境及使用者需求不斷的快速轉變，因此數位轉型應該是動態、彈性，且具延展性，隨時間演變，應注意持續維持運作的成本。

補充—

● 數位轉型成熟度量表：或稱數位轉型成熟度模型，係以企業數位能力為基礎，透過三大表現構面（數位優化之強化營運效能、提升客戶體驗及商業模式再造）的評估，除可呈現企業在包括營運效能、客戶體驗及商模再造等構面的成熟度之外，亦可呈現其子構面的成熟度階段，進而可歸納出企業在數位優化及數位轉型的表現程度。（參見詹文男、李震華、周維忠、王義智、數位轉型研究團隊著：《數位轉型力》〔臺北：商周出版，2020 年。〕 ）

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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