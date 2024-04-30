想成為AWS人、如何進入亞馬遜公司工作？ 面試技巧看這邊

成為AWS人的特質

雲端科技現在發展得非常快速，包含政府、新創和各行業都有需求。要能成為AWS人，首先需要有處理技術的熱情，王定愷總經理建議大家可以先進行一些實作，會產生更多想法，甚至還可以準備相關證照，當進入AWS後就會對相關工作內容有更多瞭解，並快速提升自己的能力。

另外亞馬遜的招聘過程都在尋找志同道合的夥伴，所以招聘時會請五、六個部門的人進行面試，過程又特別重視應徵者對亞馬遜公司文化的認同感，尤其是在領導力準則（請見補充）的

部分，因此面試時會分享在這個準則上有什麼可以應用的場景和個人故事，藉此認識應徵者的個人特質。所以對於技術有熱情，也認同亞馬遜公司文化，就會是AWS 有興趣的對象。

本文出自《向大師學習數位轉型》

觀點與啟發

• 創新與市場先行者優勢

AWS作為首個提供公有雲服務的公司，展現了創新的價值及市場先行者的優勢。透過創新技術滿足了市場未被發掘的需求，建立起強大的品牌與市場地位。這提醒我們，積極創新並迅速佔領新市場，可以為企業帶來長期的競爭優勢。

• 多元化客戶群與擴展市場

AWS成功吸引了從政府到企業的廣泛客戶群，包括國防部和Netflix 等大型機構。這展示了有效市場定位和產品多樣化的重要性。企業應學習如何透過客戶需求分析與產品創新，來擴展其市場佔有率和客戶基礎。

• 數位轉型與技術應用

臺灣的數位轉型加速趨勢凸顯了數位科技在現代商業運作中的重要性。AWS利用雲端技術助力企業數位轉型，顯示出企業應積極擁抱數位科技，以提升效率和創新能力。企業需瞭解如何有效利用數位科技來促進業務成長和競爭力。

• 資安意識與管理

隨著科技的蓬勃發展，資安問題變得日益重要。建議企業應重視資安管理，投資於高品質的端點保護和數據安全。此外，聘請有經驗的資安專家和採用適當的技術解決方案對於保護企業資產至關重要。

• AI與算力的應用

AWS利用AI 技術提升生產效率的案例，強調了人工智慧在提升企業營運效率的重要性。企業應考慮投資於AI 和機器學習技術，以提升產品品質和作業效率。同時，重視人才培養和演算法開發將對企業長期發展有重大影響。

• 舊經濟與新創的合作

政府和企業在數位轉型上，若擁有data 便可與新創合作，以補足創新技術不足的部分。而政府和AWS也持續提供這方面的媒合服務，過程會經過資格審查，然後再提供媒合。另外在面對二代轉型的困境上，舊經濟與新經濟的整合，需要快速試錯、試驗，並規劃不會傷筋動骨的策略，才能讓二代順利的完成轉型，或是即便失敗也還可以回去舊經濟中繼續發展。

總結來說，AWS的個案展現了創新、多元化市場策略、數位轉型、資安管理和人工智慧技術的重要性。這些策略不僅適用於雲端服務業，也適用於各行各業，對於希望在競爭激烈的市場中獲得成功的企業而言，這些都是不可或缺的策略。

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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