《經濟學人》找到新石油 新創公司、中小企業、政府啟動數位轉型 淘金策略揭曉

現今產業與政府的數位轉型，仍出現斷裂的現象，不管是商業上的競爭，或者是地緣政治上的緊張，數位轉型很大的核心都圍繞在資料（data）上面。

產業與政府的數位轉型

王定愷總經理認為，民間企業、政府單位及新創公司都應該想清楚自家的數據策略，如果《經濟學人》說資料是新石油，那可以規劃如何針對這個新石油淘金、當中會有哪些戰略，更進一步延伸，便要思考資料庫是否有彈性、資料如何來，以及資料庫格式、資料交換等等問題，這些都需事先思考與部署。

除此之外，新創公司比較沒有資料，但他們有創新技術、對網路操作擁有數位識讀力（digital literacy），如此就可以透過建立生態系的方式，在媒合關係中與成熟的組織，例如政府單位、企業彼此共同成長。

以AWS服務的內容為例，公司與經濟部中小及新創企業署提供中小企業轉型服務，尤其在資訊化分類方面，需求端有一百多萬家中小企業，供給端有很多的臺灣優秀新創公司，中小及新創企業署便讓符合創新應用的公司成為合格的供應商，讓中小企業可以向這些單位取得服務，不但可以幫助中小企業轉型，新創公司還可以透過政府資源，在臺灣獲得很好的落地實踐機會，未來也可以成為到海外拓展業務的良好基礎。

本文出自《向大師學習數位轉型》 中大型企業方面，二代轉型也常因為代溝而出現轉型困境，而上一代的舊經濟如何與下一代的新經濟整合是解決困境的關鍵。

通常在舊經濟中，上一代有非常寶貴的經驗，生態系統也比較穩定；在新經濟成長的下一代在網路時代中，有很強大的數位識讀力，所以知道如何在網路上運作、創造話題。

王定愷總經理認為，舊經濟和新經濟的整合需要具備幾個概念：第一，更快速的迭代。像是網路上有什麼大家關注的事情，可以透過數據挖掘出來，或是忽然出現的事件可以得到大家廣泛的重視。這件事的聲量跟關注度，有可能會促成實體世界中一定程度的調整，甚至翻盤，這些都屬於新經濟現象。

此外，相較過去做產品，只要一切照計畫進行，就能提升產品的能見度，而現在的快速迭代則是用實驗的方式把最大公約數需求找出來，而且需要更快速地進行低成本高效率的試錯。

如果能因此做好最小可行性商品（minimum viable product），等待時機到來就可以快速推動產品的出現。

而二代轉型的困境，在於一代害怕二代把建立起來的基業搞砸，但現在的試錯可以用雙向門（two way door）的方式多項嘗試，讓企業可以不用傷筋動骨，如果碰到失敗還可以走得回去。

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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