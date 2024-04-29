去日本旅遊…日幣匯率一路走低怎換最划算？ 醫師「7原則」：準備多種支付方式
日幣對美元一時跌到160
上次跌到這個數字是34年前，日本泡沫經濟時的1990年4月。
今天日本是假日沒上班，海外的貨幣交易市場照常運作，也許因此造成這樣的情形？
日本經濟新聞有如下分析：
1.日本央行在26日召開的貨幣政策會議上決定維持目前政策利率不變。在隨後的新聞發布會上，行長上田一夫表示，日元貶值「不會對通貨膨脹率產生重大影響」，導致人們認為基於日元貶值進一步加息的時機還很遙遠。
2.在日本央行26日宣布維持貨幣政策現狀之前，日圓一直徘徊在155日圓水準附近，在央行宣布維持貨幣政策不變後，26日在紐約市場跌至158日圓水準，今天更是一口氣到160。為了應對日圓快速貶值，人們越來越擔心政府和日本央行可能決定透過購買日圓進行干預。
剛剛查了一下，台銀線上即期賣匯日幣對台幣現在是0.2067。
難道真的會到除以五？
如果你只是一兩年才去一次日本，匯率上上下下其實對你影響不大。匯率一路走低，怎麼樣都是相對便宜的，你就準備個很基本需要用的現金，到日本選張好信用卡或是QR code支付方式即可。
如果你和我常去日本，常有用日幣消費的需求，還是照這幾個原則：
1.申請一個外幣帳戶
2.保存一部分的旅遊基金
3.不要貪心，覺得應該還可以再低而遲遲不換
4.分批換入，是避險的重要方式
5.可以參考，但不要太相信所謂匯率專家的預測
6.不一定要用現金。雙幣卡也是好選擇
7.準備多種支付方式分散風險
如果之後日幣到你去旅遊的時候是一路降的，到日本使用全支付這樣的即時當天換匯反而會是最划算的。但如果到你信用卡請款換匯那天日幣還在繼續跌，那用信用卡則最划算。
但我們不是日銀總裁也不是文雄，你不會知道日幣的走勢的，我個人會準備不同的支付方式以分散可能的匯兌風險。
◎本文內容已獲 日本自助旅遊中毒者 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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