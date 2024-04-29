去日本旅遊…日幣匯率一路走低怎換最划算？ 醫師「7原則」：準備多種支付方式

日幣對美元一時跌到160

上次跌到這個數字是34年前，日本泡沫經濟時的1990年4月。

今天日本是假日沒上班，海外的貨幣交易市場照常運作，也許因此造成這樣的情形？

日本經濟新聞有如下分析：

剛剛查了一下，台銀線上即期賣匯日幣對台幣現在是0.2067。

難道真的會到除以五？

如果你只是一兩年才去一次日本，匯率上上下下其實對你影響不大。匯率一路走低，怎麼樣都是相對便宜的，你就準備個很基本需要用的現金，到日本選張好信用卡或是QR code支付方式即可。

如果你和我常去日本，常有用日幣消費的需求，還是照這幾個原則：

1.申請一個外幣帳戶 2.保存一部分的旅遊基金 3.不要貪心，覺得應該還可以再低而遲遲不換 4.分批換入，是避險的重要方式 5.可以參考，但不要太相信所謂匯率專家的預測 6.不一定要用現金。雙幣卡也是好選擇 7.準備多種支付方式分散風險

如果之後日幣到你去旅遊的時候是一路降的，到日本使用全支付這樣的即時當天換匯反而會是最划算的。但如果到你信用卡請款換匯那天日幣還在繼續跌，那用信用卡則最划算。

但我們不是日銀總裁也不是文雄，你不會知道日幣的走勢的，我個人會準備不同的支付方式以分散可能的匯兌風險。

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