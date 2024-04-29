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月收11萬「沒存10萬會煩躁」 她公開資產惹怒一票網友：是在炫耀？

聯合新聞網／ 綜合報導
29歲的女網友表示，自己目前正職＋副業月收約11萬元，她每個月都逼自己存10萬，若是沒達標，就會感到煩躁、焦慮。 聯合報系資料照
29歲的女網友表示，自己目前正職＋副業月收約11萬元，她每個月都逼自己存10萬，若是沒達標，就會感到煩躁、焦慮。 聯合報系資料照

高物價、房價時代，許多人對於存錢感到力不從心，一名29歲的女網友表示，自己目前正職＋副業月收約11萬元，她每個月都逼自己存10萬，若是沒達標，就會感到煩躁、焦慮。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在Dcard發文指出，她大學時期為了住宿、學費以及生活開銷，最多同時打四份工，也造就了「沒錢會焦慮」的個性。後來出社會、年過26之後，每個月開始逼自己存10萬元，「但景氣越來越不好，要每個月存10萬越來越不容易，沒存到就會很煩躁，而且這個社會給30歲很多框架，所以更煩，大家會有存錢焦慮症嗎？」

原PO也進一步分享自己的資產，正職月薪不到3萬，服飾副業大概是8萬～9萬，目前存款大概360萬，沒有家人贊助，還有一間兩房的公寓，「但是即將要離職，每個月又要付房貸，即使很多人說存款有360萬，房貸500萬很夠，我還是被社會的30歲框架搞得很焦慮」。

對此，留言紛紛表示，「雖然很不想這樣說，但妳是在哭喔」、「焦慮個毛，我身邊30歲月光的一堆」、「妳已經贏過多少人了，妳知道嗎？放鬆生活」、「妳條件比同年齡的好，結果過得這麼不快樂，請妳自己好好想想人生什麼才是最重要的吧」、「這是炫耀焦慮症吧？」。

不過也有人理解原PO的想法，「我就是這樣，可以全額付清現在買的房子（快千萬），但因為房子太小，未來還是得換屋。可惜因為單親自己顧孩子，所以只能做薪資不高的工作，可是我仍然很焦慮，不過朋友都安慰我，至少戶頭有錢有房。別想太多，這句話也送給妳，一起調適」。

Dcard 房子 月薪 薪資 資產

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