月薪高達9萬卻「0存款」問題出在哪？ 律師：理財的錢沒有先行保留

有位網友PO文說他月薪9萬元，單身未婚，扣掉房租1.5萬元、孝親費2萬元、就學貸款1萬元，2年間出國4次，沒有存錢，問大家問題在哪裡？（新聞點這裡）

我覺得問題出在：沒有先保留理財（存款或投資）的錢。

就像今天我跟身價超過10億的「投資金童」開會，他說最近他都沒有錢。

我問：你在開玩笑吧！你不是才說考慮買2億元的房產嗎？

他說：我一有現金就投資，所以沒現金！

我才發現有錢人，有錢是先投資，身上未必有很多錢，但真正需要買房的時候，再把投資標的做一些調整。

這位網友可能要先把每月薪資，先留一部分的錢來投資，不管是1萬或2萬，2年下來最少也有24萬元到48萬元，如果加上神奇的時間複利，10年後會有數百萬元的資產。

另外，每個月2萬元的孝養金，要繼續給，因為孝敬父母的人，在世會享有長壽，上帝會賜福給孝順的孩子！無價！

幸福很簡單，孝順與持續的投資，幸福不間斷

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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