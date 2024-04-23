美國成屋銷售拉回整理 靜待美國聯準會下一步動向

美國3月成屋銷售月減4.3%，另外，成屋房價中位數為393,500美元、年增長4.8%，連續第九個月成長，顯示房價持續上漲適度降溫購屋意願。

另外，目前30年期固定房貸利率至今仍維持6.88%的高位，即使成屋首購族從28%回升至32%，仍低於過去長期歷史平均值的38%，以及成屋銷售當中全部現金成交比重28%，也低於2月的33%，代表雖然貧富差距擴大讓富人更有能力置產，但整體成屋銷售仍受高利率衝擊顯現出高檔回落整理的型態。

展望未來，國泰證期顧問經理蔡明翰表示，短期美國房屋銷售雖已自低點反彈，但因利率沒有重大變化而陷入停滯，但目前就業職位較疫情爆發前的高點多出600萬人，代表仍有很多潛在購屋族，預期未來聯準會降息即可刺激成屋銷售回彈。

歐洲市場方面，3月CPI年增長從2.6%降溫到2.4%，另外核心CPI年增長也年增長2.9%，雖然都還沒有降到央行目標的2%，情況卻比美國好、且持續維持降溫趨勢。其中，對通膨最大貢獻的是服務業增長1.76%，其次是食品及菸酒增長0.53%，至於非能源工業品僅增長0.3%，甚至能源下滑0.16%，顯示能源價格走弱是讓CPI維持溫和往下的主因。

展望未來，雖然近期油價上漲和歐元走軟都給物價帶來上行壓力，另外頑固服務成本也有讓物價僵固的風險，不過歐洲基準利率目前有4%的歷史新高，而2024年最多只會降息0.75%，代表即使降到3.25%，也仍比現在的核心通膨增高一些，仍會有部分抑制通膨效果。

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