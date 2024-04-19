印度蛻變中 四題材掌握生機

根據國際貨幣組織《世界經濟展望》四月最新預測，印度今明兩年經濟成長率分別上看6.8%、6.5%，在諸多國家中可謂是一枝獨秀。儘管為期六週的國會大選開跑，但外界多數預測由莫迪領軍的印度人民黨勝出機率大，降低選舉期間對市場的影響，政策亮點可望延續。富蘭克林坦伯頓印度基金團隊也觀察到當前印度具備消費擴增與提升、國家與產業轉型升級、具成長性的金融市場、持續性的數位轉型等四大題材，看好箇中蛻變商機。

特別是近年多個指標性科技大廠將生產重心逐漸分散到印度，多少也呼應著莫迪政府積極進行要將2020年代打造為技術行業變革時代的「科技十年（Techade）」大計。富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加(Sukumar Rajah)分析，該國兑現科技時代的作為近期重點是擴大內需、中期在於提升出口能力，與歐盟和英國的自由貿易協定談判則正在進行中；而串連印度、中東、歐洲的「三方經濟走廊（IMEC）也如火如荼開發中，希望利用免關稅進入優勢，有助於建立長期可持續的出口基地。

另外印度2023財政年度預算也包含在未來Techade中發揮潛力的三項政策重點，包括促進數位經濟，專注於技術驅動的發展和能源轉型；打造公私投資良性循環，吸引民間投資；個體經濟改革的重點是擴大低收入戶的福利計劃。

富蘭克林坦伯頓印度基金團隊認為，當今印度走的不再是新中國的復刻路線，某種意義來說，「新印度」將更為貼合，該國歷經過去十年許多變化，已呈現脫胎換骨的狀態，經濟成長動能強勁且進一步轉化為企業獲利，為資本市場帶來回報，外國機構投資亦回流加入當地投資者的行列，搶進印度Techade主題。

印度經濟成長與企業獲利動能強勁，國會大選後市場不確定性消弭將吸引資金回流，印度股市近年受惠於穩定的內資資金擁護，波動程度顯著降低，無畏國際情勢影響已連續八個年度呈現上漲，市值規模更在去年底站上四兆美元，向全球第四挑戰中，印度的改革潮尚在進行式，政策紅利也持發酵，值得投資人納入投資組合並定期定額長期投資。

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