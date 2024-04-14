少子高齡化讓企業經營情況日漸加劇 「四字箴言」幫助優秀人才發揮潛能

另一方面，人力資源卻可能會有各種高低起伏。公司的營運狀況往往受到員工表現的影響，可能呈現繁榮或衰退的狀況。

在少子高齡化的日本社會，這樣的傾向日漸加劇。在這情況下，我作為Concur 的經營負責人，一直秉持著「將人才競爭力最大化」的核心策略。

這項策略可以透過以下的簡單公式來說明（見圖37）：

（從外部獲得優秀人才＋從內部抑制優秀人才流失）×讓人才充分發揮潛能＝將人才競爭力最大化

那麼，要實施這項策略的關鍵是什麼？答案就是「工作價值」。工作價值能使優秀人才對公司產生強烈的向心力。

本文出自《麥肯錫最強團隊協作力》 在轉換工作時，優秀的外部人才會選擇那些具有工作價值的公司，同時優秀的應屆畢業生也會選擇加入這樣的企業。對現任員工而言，具備工作價值的職場也能降低離職率。

此外，每位擁有強烈成長渴望的員工都可以充分發揮自己的潛能。因為懷抱著這種思維，我將提升公司的工作價值視為經營目標。

工作價值是原因，業績是結果

時常有其他經營者問我：「你在經營公司時，為什麼會對工作價值這麼堅持？」其中當然有「我希望員工們能在工作中感到幸福」、「員工們能幸福地工作，身為經營者的我也會感到開心」這樣的想法存在。

但以推動公司成長為使命的經營者，同時也具備另一種冷靜而透徹的思維，那就是「提高公司的工作價值，將關係到營運的成長」。

就像其他經營策略（例如商品策略、行銷策略、收購策略等）那樣，提升工作價值也是實現業績增長的一種經營策略。

（本文出自《麥肯錫最強團隊協作力》作者：三村真宗 譯者：実瑠茜）

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