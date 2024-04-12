職場上能升遷時為何一定要力爭？ 作家：能搭車為何還要在雨中奔跑

既可搭車，為何要在雨中奔跑？

一有機會就要力爭，太過客氣等同拉自己後腿，因為資源有限，而且通常只給爬上去的人。

大衛的故事，給我很大啟示，太過謙虛或自信不足，一點好處也沒有。

這個世界資源極其有限，而資源通常只給爬上去的人，不見得給真正有實力的人。有機會往上爬時，臉皮就要厚一點、膽子更要大一點，勇敢，才能抓住機遇的瞬間。

當初，公司釋出主管職缺之際，大衛考慮再三，一來認為自己資歷尚未完全到位，二來也擔心萬一沒有被錄取面子掛不住，因而作罷。

沒想到資歷跟他不相上下的同事珍妮很勇敢地提出了申請。公司內部考核後決定予以錄取，就這樣同事珍妮從此成了主管珍妮。

大衛驚訝之餘，卻也認為珍妮鎮不住整個部門的運作，抱著看笑話的心態，靜觀這一切。暗忖，自己將來可能還有機會。沒想到兩年過去了，珍妮存活下來。隨著珍妮換了位子之後，不但腦袋換了，連能力也有所蛻變。

先前兩人實力在伯仲之間，如今珍妮的成長令人刮目相看。

「怎麼會？」大衛不只一次次這樣問自己。大衛自我要求極高，自認在專業領域的進修從沒有懈怠過，努力的程度絕對不是珍妮可以比擬的，他無法接受兩人如今的落差。

環境及資源的重要性

「還記得我提過的那兩位雙胞胎鄰居姊妹嗎？」看到大衛難以掩蓋的失落，身為多年好友的我，試圖協助他突破盲點。

「她們從小到大成績一直都很不錯，不過在高中入學考試的時候，小姊姊因為急性盲腸炎病發，導致應試成績大受影響，只能就讀私立高中，沒能像正常表現的大姊姊，進入第三志願公立高中。」

我接著繼續說：「兩人上了高中之後，大姊姊就是按照學校老師編排的進度、按部就班念書。而就讀私立高中的小姊姊，很想趕上應試失常造成的落後，用功的程度遠遠超過大姊姊。」

「結果你猜怎麼了？」大衛搖搖頭。「大學入學考試時，大姊姊很輕鬆就考上頂大，而用功得不得了的小姊姊成績還是落後大姊姊一節，只考上還不錯的私立大學。」

我這才導入到重點：「這就是環境以及資源的重要性。」

前三志願高中，享有最好的師資以及其他軟硬體資源。在那樣的環境下，自然會得到較好的教育機會。再加上同儕多半也是資質較好、成績首屈一指的學生，彼此之間旗鼓相當，更容易相互激勵並激發火花。

雖在同一間公司工作 但環境隨著升遷後截然不同

看著大衛有點不明究理。「這不就跟你跟珍妮的狀況很像。」我進一步解釋：「原本你們實力不分軒輊，隨著珍妮職位晉升之後，就算你們還在同一間公司上班，但是所處環境跟資源都不一樣了，這也是你們拉開距離的關鍵。」

晉升部門主管之後的珍妮，進入了公司的決策圈，得以窺視公司整體營運的深層分析以及洞悉背後的關鍵因素。此外，珍妮開始參與國際性會議，有機會了解其他跨國分公司的營運問題，開闊了視野也更有國際觀。

另外，公司對於一級主管的栽培，當然不是一般員工的待遇可以比擬。除了提供經費讓珍妮自學之外，更有很多針對一級主管的跨國教育訓練規劃。況且，珍妮有更多的部屬幫處理資料分析、行政庶務等手腳工作，自己可以專心致力於策略與戰術的鑽研。

雖然還在同一間公司任職，但環境卻是大不相同了。

因為，接觸的世界不一樣，享有的資源不一樣，形塑了不同的知識與觀點，表現當然也有所不同。

大衛沒有不努力，不過他跟珍妮的競爭從珍妮晉升的那一刻開始，已經是個資源不平等的競爭，就像是一個人以跑步、另一個人以乘車在競速。大衛一直努力的向前跑，不管跑得再快，最快就是腳程的極致。反觀，珍妮的進步，有組織的力量抬轎，看似她沒有奮力奔跑，卻是以車速一直向前。久而久之，兩人就拉開了距離。

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（本文摘自時報出版《職場百妖誌》作者：菲女狼） 其實，若想在職場有一番作為，自己努力奔跑，當然是基本功。

不過自己奔跑畢竟時速有限，如果有機會站在巨人的肩膀上，讓組織的力量抬轎，進步會更加顯著。

所以，有機會往上爬，當然一定要力爭。因為資源有限，而且通常只給爬上去的人。畢竟得到資源，就等同得到了讓自己大放異彩的能量。

一顆普通的石頭如果有機會碰到匠心巧手，經過適當的雕琢也能磨光發亮，展現出獨特的亮麗與光彩。相反的，就算一塊本質極佳的璞玉，沒能因緣際會經過粉雕玉琢，外表看起來也會無異於一般普通石頭，很難顯露出深藏在其中的光亮。

不論你是頑石還是美玉，請為自己爭取，搭上資源的列車，更有機會飛奔向前。

（本文摘自時報出版《職場百妖誌》作者：菲女狼）

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