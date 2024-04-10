快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕時不控制脾氣覺得恣意灑脫！ 職場過來人：嘴巴過了癮好牌卻打爛

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖。來源／Ingimage
職場示意圖。來源／Ingimage

菲年輕的時候，常被人揶揄是小辣椒！

嗯...不是說菲很辣，而是指脾氣不太好的意思。

「不過，這幾年來脾氣真的好很多耶！」近幾年來，不時有朋友這樣對菲說，菲總是不由自主地老臉一紅。

隨心所欲宣洩自己的情緒，年輕時覺得是恣意灑脫，經過歲月的洗禮之後，才體認那是道行淺薄的表現。

保有初心是很好，不過權衡利弊也很重要。

尤其是看了不少人，明明拿著一手好牌，卻因為老是喜歡逞口舌之快而壞事。在嘴巴上過了癮，而把好牌打爛了，並不是值得得意的事。

沒有收拾殘局的能力，就要管理好自己的脾氣。

只有強者才會示弱，弱者只會逞強。

喜歡這一句話：「情緒是表演、是手段，目標才是要追求的結果。」

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

情緒 職場

延伸閱讀

瘋買高息ETF把庫存買成「柑仔店」？ 專家依然看好00878：辣椒會辣一根就夠

00929、00919、00940、00939、00900換股潮將至！ 這些「共同個股」要小心了

約好一起離職創業…卻遭同事無縫遞補原職位缺！ 兩個啟示：下定決心前別跟他人討論

00929很多人一張都沒買台股都2萬點了還在做功課！ 達人：股價21塊多我也不嫌貴

相關新聞

年輕時不控制脾氣覺得恣意灑脫！ 職場過來人：嘴巴過了癮好牌卻打爛

隨心所欲宣洩自己的情緒，年輕時覺得是恣意灑脫，經過歲月的洗禮之後，才體認那是道行淺薄的表現。

小吃店養出3個麻省理工畢業生 高雄出生的台灣囝仔闖進華爾街投資銀行

他一向認為「自己」才是最有價值的投資標的。出身高雄港搬運工家庭，從台灣移民到嚴重通貨膨脹的阿根廷，再輾轉到美國，擠入麻省理工學院、闖進華爾街，…

路上行人看倉皇東方面孔像外星人逃難 高雄囝仔「青瞑毋驚槍」變阿根廷小生意人

父母移民阿根廷的決定可謂破釜沉舟，帶著我們出發前往地球的另一端時，他們連在阿根廷的工作都沒有著落。「青瞑毋驚槍」，…

一心想離開高雄港、母親帶他移民阿根廷 金融巨擘全家都憨膽

大約五、六歲大的某天，父親帶我到高雄港十三號碼頭，那是他與工人們搬運貨物的地方。我看到工人們不停重複地將貨物從停靠在碼頭旁邊的貨船，…

同父異母越南兄弟能繼承爸爸的房子嗎？ 律師：變賣不動產後現金可以

網友的爸爸過世後，沒有留下任何遺囑，僅留下一棟市價6000萬元的房產，網友在處理爸爸喪事、繼承問題時，很擔心弟弟之後會不會來搶奪遺產。

約好一起離職創業…卻遭同事無縫遞補原職位缺！ 兩個啟示：下定決心前別跟他人討論

兩個人決定一前一後離職。先離開的凱文先進行創業準備，等到二個月後月有初步的想法，強生再離職跟上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。