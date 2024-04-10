年輕時不控制脾氣覺得恣意灑脫！ 職場過來人：嘴巴過了癮好牌卻打爛

菲年輕的時候，常被人揶揄是小辣椒！

嗯...不是說菲很辣，而是指脾氣不太好的意思。

「不過，這幾年來脾氣真的好很多耶！」近幾年來，不時有朋友這樣對菲說，菲總是不由自主地老臉一紅。

隨心所欲宣洩自己的情緒，年輕時覺得是恣意灑脫，經過歲月的洗禮之後，才體認那是道行淺薄的表現。

保有初心是很好，不過權衡利弊也很重要。

尤其是看了不少人，明明拿著一手好牌，卻因為老是喜歡逞口舌之快而壞事。在嘴巴上過了癮，而把好牌打爛了，並不是值得得意的事。

沒有收拾殘局的能力，就要管理好自己的脾氣。 只有強者才會示弱，弱者只會逞強。 喜歡這一句話：「情緒是表演、是手段，目標才是要追求的結果。」

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