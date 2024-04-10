小吃店養出3個麻省理工畢業生 高雄出生的台灣囝仔闖進華爾街投資銀行

美國東岸謀生開餐館

高中畢業後，我果真如願隻身前往夢寐以求的美國就讀大學；但與此同時，阿根廷在福克蘭戰爭中潰敗，社會變得極不穩定，經濟也糟到不能再糟，父母親在阿根廷餐館的生意遭遇瓶頸，常常門可羅雀，沒顧客上門。

有一天，母親打越洋電話到美國對我說：「家裡生意做不下去了，我們得把餐館收掉。」我和母親說：「來吧！一起到美國生活。」過沒多久，父母親變賣了房子，帶著所有資產和我兩個妹妹，來到人生地不熟的美國東岸謀生，再次踏上生計無著、前途未卜的旅程。

我向學校租了一間一房一廳的小公寓，全家和我會合後搬來同住，兩個妹妹在當地中學就讀。在家裡經濟最困難的時刻，由於我的懇切求助，學校破例給我這個外籍學生一筆救急貸款，方能度過難關。

本文出自《世界愈亂，你愈賺》 十三歲那年，父母親白手開了中國餐館，撫養我們三個小孩。如今我已不再是那個需要父母親照顧的小孩，我運用我的英文能力，替父母親在波士頓尋覓地點，幫助他們開了一間中餐快餐店。

父母親忙內場，我與兩個妹妹閒暇時就會幫忙招呼外場，再次擔起翻譯、服務生的角色。一邊幫忙家裡的餐館事業，一邊與最優秀的人才在學業上切磋。那段時間，我過著充滿希望的日子。爸媽的快餐店雖小但是收入足夠生活，兩個妹妹也很快適應了新環境，下課後都在餐館，一邊寫功課一邊幫忙。

一九八六年，我從麻省理工學院畢業之後，找到一家紐約上州的地方銀行工作。妹妹也都跟隨著我的腳步，申請進入麻省理工學院就讀。誰能想得到，從一九八四年到一九九二年，位於波士頓市區一家不起眼的小快餐店，竟然栽培了三個麻省理工學院的畢業生。

環境影響人生，變與不變都是風險

我的人生經歷，非常鮮明地說明了「環境」對於一個人發展的重要性。為什麼要追求更好的環境？因為不同的環境中，機會密度是完全不一樣的。有

高機會密度的環境，才能得到更多的打擊機會。投資自己，讓自己處於最佳的環境，與最優秀的人才共事，給予自己最好的訓練準備，這些投資無不增加擊球的次數，優化了擊出全壘打的必備條件。

或許有些人會擔心，變換環境、追尋更好的環境，背後有著難以忽視的失敗風險。這樣的擔憂，當然不無道理。但是如果因為害怕風險，而不選擇改變環境，那何嘗不是一種風險？在我看來，風險可能還更高。

假設我的爸媽當年沒有拉著我們三個小孩移民到阿根廷，我就沒有機會進入美國學校，更不可能就讀麻省理工學院。倘若沒有第二次移民到美國，我們繼續待在阿根廷，只會跟著這個衰敗的國家不斷沉淪，人生不斷走下坡。

所以說，人生若看作是一場投資，其總成果f(L)，將是我們的生命(Life, L)長度與資質，乘上我們選擇的環境(Environment, E)。化作數學算式表達，就是：f(L) ＝L×E這個算式表達的意思是：即使生命長度與資質相同的兩人，在截然不同的環境中生活，過完一輩子，兩個人的成就將是完全不同的。

我知道人生中任何一個選擇都會帶來風險，但在面對可能的改變時，不妨問問自己：「十年或二十年之後回頭看，如果沒有選擇改變，我會後悔嗎？」你的心裡會有答案。

（本文出自《世界愈亂，你愈賺》作者：王裕閔 著, 謝宇程、洪孟樊 撰文）

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