路上行人看倉皇東方面孔像外星人逃難 高雄囝仔「青瞑毋驚槍」變阿根廷小生意人

離台灣已遠 一切從零開始

父母移民阿根廷的決定可謂破釜沉舟，帶著我們出發前往地球的另一端時，他們連在阿根廷的工作都沒有著落。「青瞑毋驚槍」，我爸媽在多年後想起當時不知從哪來的傻勁，下了這樣的註解。

還記得，抵達阿根廷時值七月，我們穿著單薄的夏衣，下了飛機，冷風直往臉上撲來。我們沒有料到阿根廷正值隆冬，被凍到立刻買了毛毯披在身上。

前往租屋處的路上，看著路上行人的陌生長相，說著我完全聽不懂的語言，講話充滿彈舌音，我才真正理解到，距離熟悉的台灣已經很遠，面對的是完全陌生的異域，一切都要從零開始。

本文出自《世界愈亂，你愈賺》 原以為可以趕快到暖和的租屋處落腳，沒想到，預先租好的房子竟然變卦，迫使我們一家人暫住在爸媽友人家的客廳好幾天。隨後的半年內，我們搬了五次家。

有一次搬家，我的印象最深。家中每個人抱著沉重的行李箱擠公車，下車後還得吃力地走過又長又凹凸不平的鵝卵石街道。路上行人半好奇半憐憫地看著五張倉皇的東方面孔，好像在看一群外星人逃難。

一路上，我真的想哭。那一刻，我暗自起誓，將來一定要出人頭地，再也不願意過這樣的日子。到達阿根廷的一年後，父母親拿出積存大半輩子的存款，買了一棟又老又破的房子，準備開一家中國餐館，開始新移民的生活。

十三歲的我就讀公立中學，經過幾個月後開始能夠講些西班牙語。有了溝通能力，我開始替不會西班牙文的父母親翻譯。後來好幾年，我都是家中餐館的專職翻譯員，負責所有與政府機關、批發商接洽的工作，每天幫助父母做著大小決定。

阿根廷的學校課業壓力相對台灣來說輕鬆得多，下課後我還兼職當服務員，幫忙端盤子賺小費。兩個妹妹一個擔任收銀員，另一個則是洗菜兼炸春捲的助手。十三歲那年，我直接跳過了青春期，被迫成長為一個小大人。

雙親花光積蓄供我追夢

在我讀中學的三年間，雖然家裡經濟情況逐漸穩定，我們卻也日益看清阿根廷是個深陷困境的國家。這個國家經濟停滯，政局紛亂，所有機構都效率奇低，人民對阿根廷不抱希望。

父母二人是用了所有的資源才來到阿根廷，面對這樣的現實，雖然表面不說，但心中對未來充滿焦慮與沮喪。一九八一年，十六歲那年，家裡有了一點積蓄，我們終於可以回台灣探親。

中途轉機，入境美國，到了紐約待上幾天。到現在我都還很清楚記得那是聖誕節期間，路上洋溢著濃厚的節日氣息，繽紛的彩燈、聖誕樹、紅通通的大襪子懸掛在店家的櫥窗。

我用雙眼看到，什麼叫作：富裕的國度。但讓我印象更深刻的是，走在第五大道上，來去匆忙的美國人個個神情愉快、身形高大健壯、衣著鮮亮華美。十六歲的我，覺得美國簡直是人間天堂。

目睹這一切，我心中泛起向「天堂」靠近的夢想。雖然沒有半點計畫，雖然似乎遙不可及，但是這個夢想深植內心。

回到阿根廷後，我斬釘截鐵地和母親說：我要去美國上大學。爸媽聽到我想離開阿根廷，非常支持我的決定，他們也認為阿根廷不是個適合久留的地方，更對我說：「只要在我們經濟能力之內，一定完全支持你。」

過沒多久，我的父母親就鼓勵我報名了布宜諾斯艾利斯相當知名的貴族學校：林肯中學。林肯中學的學費相當昂貴，大約是我們家一年省吃儉用下的所有積蓄。但我的父母親花這筆錢沒有半點遲疑，讓我非常感動。入學那天，我在日記裡寫到：「爸媽把他們的老本都賭在我身上了，我一定要爭氣。」

（本文出自《世界愈亂，你愈賺》作者：王裕閔 著, 謝宇程、洪孟樊 撰文）

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