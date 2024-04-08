同父異母越南兄弟能繼承爸爸的房子嗎？ 律師：變賣不動產後現金可以

網友的爸爸二十年前在越南經商，跟網友的媽媽聚少離多、感情也漸漸變淡，雙方和平離婚，網友在台灣跟媽媽生活，與爸爸鮮少聯絡。

爸爸離婚後，就在當地另與一名越南籍女子結婚，生下一個台越混血的弟弟，然而好景不常，兩人爭吵多年後就離婚了。越南阿姨就讓弟弟放棄中華民國國籍，弟弟從未領過台灣身分證，一直以來都只有越南國籍。

網友的爸爸過世後，沒有留下任何遺囑，僅留下一棟市價6000萬元的房產，網友在處理爸爸喪事、繼承問題時，很擔心弟弟之後會不會來搶奪遺產。

到底誰有繼承權？

網友主張應該只有本國籍的子女才有繼承遺產的權利，外國籍的弟弟與我的繼承權總不可能一樣吧？所以才會擔心越南弟弟來「搶奪」屬於他的遺產。但是我國民法對於子女繼承權，不區分本國籍與外國籍子女，也不分年齡大小，所有子女是按人數平均繼承的。

網友爸爸的房地產無法過戶給越南弟弟

台灣對於外國人在台取得或設定不動產權利，現在是採「 平等互惠原則 」，也就是依照該國法律或條約，台灣人民若有在該國取得或設定不動產的權利，那麼那一個國家的外國人，就同樣可以在台灣取得不動產。至於台灣和哪些國家有平等互惠關係，可以到內政部地政司查詢「外國人在我國取得或設定土地權利互惠國家一覽表」（內政部110年5月13日台內地字第11002625943號函），本案中的弟弟是越南籍，越南與台灣並不是平等互惠國，因此越南籍的弟弟，沒有辦法辦理登記台灣不動產。

網友在辦理不動產過戶時，該注意什麼？

因為越南弟弟屬於非平等互惠國家關係的外國繼承人，當辦理繼承登記時，得由台灣繼承人在「繼承系統表」註明下列文字：「表列繼承人如有遺漏或錯誤致他人權益受損者，申請人願負法律責任，並保證與我國無平等互惠關係之外國人主張繼承權利時，登記之繼承人願就其應得價額予以返還。」

越南弟弟沒有辦法繼承登記台灣房子，因為越南與台灣並不是互惠國，因此越南籍的弟弟沒有辦法取得台灣的不動產登記，在繼承遺產時，就沒有辦法繼承不動產，但他可以繼承其他財產或變賣不動產後繼承現金）。

如果網友在繼承房產後要再出售變賣轉為現金，要特別注意被繼承人（爸爸）原始取得房地的時點，先計算賣房地的成本（稅金）：

A.如果爸爸的房子在104年12月31日以前取得：

房屋出售將適用舊制──財產交易所得稅。將以房屋的財產交易所得，併入綜合所得總額，在所有權移轉登記日所屬年度的次年5月底前辦理結算申報。土地則不課徵所得稅。

B.如果爸爸的房地於105年1月1日以後取得：

房地出售將適用新制—房地合一稅。要看出售時間的不同，而有45%、35%、20%、15%的稅率，要仔細計算出售的稅賦成本。

在跨國往來頻繁的現代，若有異國婚姻、非本國籍子女，如在生前妥善規劃，運用合法遺囑並指定遺囑執行人，妥善分配適宜的財產予非本國籍子女（如：現金），可以在過戶程序上較為速捷，不必全體繼承人同意，遺囑執行人即可執行遺囑辦理，平安又省事！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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