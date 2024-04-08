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資遣後看盡人情冷暖…重返職場心態大不同！ 過來人：層次低者喜怒形於色

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖。圖／Ingimage
職場示意圖。圖／Ingimage

Nick 去年因為公司重組被資遣，待在家裡好一陣子。他一邊找工作的同時，也一邊靠著接案子度日。失去了組織光環的這段時間，他看盡了人情冷暖。

前一陣子，他獲得一個不錯的機會重返職場，擔任一個大企業CEO特助的角色。

原本在失業接案子期間，對他唯恐避之不及，或者沒給他好臉色的人，紛紛以另外一種姿態出籠，開始各種恭維與諂媚。禮數做得足的，甚至還送了花籃到公司，祝賀他高就

「這些人當時這樣對你，你為什麼還要理他們，為什麼還要收他們的花籃？」菲覺得這時不是應該快意恩仇，有恩報恩、有仇報仇？面對這些現實的人，應該不屑一顧才好。

Nick說，這些人過去怎麼對他，他瞭然於心，也會深深記住，未來不會給他們合作的機會。

但是，如果自己跟這些人一樣，這麼喜怒形於色，不就層次跟他們一樣低。

「再說，看著他們汲汲營營為了案子一再討好，卻不知道根本不會有生意成交的機會，心裡不是更舒爽嗎？」

「另外，我也可以藉著他們送來的花籃，讓我現在的公司知道我過去在業界的耕耘，以及人脈的廣闊，也是幫我自己在現在的公司立威。」

聽著他如是說，我點頭如搗蒜。

道行深的人，思想果然跟我這種一條腸子通到底的人不一樣。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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