一心想離開高雄港、母親帶他移民阿根廷 金融巨擘全家都憨膽

大約五、六歲大的某天，父親帶我到高雄港十三號碼頭，那是他與工人們搬運貨物的地方。我看到工人們不停重複地將貨物從停靠在碼頭旁邊的貨船，搬進岸上的大倉庫，每個人都嚼著檳榔，在南台灣的烈日下曬出黝黑的皮膚，個個汗流浹背，在烈日下辛苦、疲憊地操勞。

我的祖父在高雄港港務局的碼頭工作多年，從苦力做到班長，帶領三、四十個裝卸工。早期的高雄港沒有機械設備，搬運沉重的貨物全靠人力和汗水。

父親在家裡六個小孩中排行老二，國小畢業後，做了一年的木工學徒，就跟著我的祖父到高雄港做散工，也在高雄港工作了二十三個年頭。

碼頭工作極為艱辛，日復一日做著重複且負重吃力的工作，實在沒有樂趣與成就感可言。我的祖父做了一輩子之後，我父親走上了一樣的路。我常想，若沒有後來的改變，或許我也將如此。

本文出自《世界愈亂，你愈賺》 經過多年縮衣節食的打拚，我的父母親總算攢夠積蓄，讓我們一家住進一棟三層樓的房子。雖說是三層樓，但有兩層出租，我們一家五口，包含我與兩個妹妹，一起擠在大約二十坪，兩房一廳的空間。

我的父親是個內斂、誠懇、樸實淳厚、吃苦耐勞的人。母親較外向、好學、腦筋動得快、非常節儉，她是從不向環境低頭的鬥士。家裡的長遠計畫都是母親在負責。

父親糟糕的工作環境，讓母親很擔憂。她這樣描述當時的心情：「你爸爸工作環境很複雜，工人們不是喝酒就是賭博，我不希望你在這樣的環境長大。」

因緣巧合下，當年母親得知高雄有幾個醫生紛紛辦理移民，跑到地球的另一端：阿根廷，定居去了。我媽當時不知道阿根廷在哪裡，對那邊的國情、文化、語言一無所知，也不知道去了之後如何謀生，竟然說服我爸移民阿根廷。

「當時我只是想給你們更好的教育環境。如果繼續待在台灣，我深怕你們以後沒有前途。而且看到好幾個醫生都去阿根廷了，我相信那應該是個不錯的地方。」我的母親事後回想起來，這麼跟我說。

一九七八年，在我十三歲要升國二的暑假，聽到全家要移民到阿根廷，簡直興奮極了。爸媽幫我們一家人辦了旅遊簽證，我們帶著家當搭上飛機，包含轉機兩次，耗費了二十多個小時的飛行時間，前往阿根廷首都：布宜諾斯艾利斯。

（本文出自《世界愈亂，你愈賺》作者：王裕閔 著, 謝宇程、洪孟樊 撰文）

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