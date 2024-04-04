先買房還是先買車？網揭5決策關鍵：別忽略隱藏成本

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「買房vs買車」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於先買房還是先買車的熱議焦點。

當手中有一筆現金存款時，不少人會面臨一個重要的抉擇：究竟該先買房還是先買車？這個問題不僅牽涉到個人的資金分配，更與未來的人生規劃和生活品質息息相關。有些人擔心買房可能會面臨沈重的貸款壓力，而另一派網友則認為車輛是負資產，只會帶來持續的損耗及折舊。因此，我們本次就針對「買房vs買車」話題進行觀測，快來看看兩派網友對於這個議題的不同見解吧！

「買房」有增值空間適合自住與投資 「買車」機動性高讓生活更便利

▲ 買房vs買車 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「買房vs買車」相關話題的討論，可以發現對於支持「先買房」的民眾而言，房產除了能提供個人的居住空間外，還是一個穩定的投資渠道，相較於車輛有更大的增值潛力，因此會傾向優先置產。

即有網友說明「如果是住在公眾運輸很發達的地區，車子就不會是必需品」，建議考量自己是否有實際用車的需求，並補充「房子放久了可能會升值，車子一落地就開始折價」，吸引不少人贊同回覆「買房是投資，買車是負債」、「買房比較務實，車子在買下後的每一刻都在折損」等，認為在購置房屋和車輛時，應考慮到長遠的價值保留和投資回報。

而另一派選擇「先買車」的網友則持有不同見解，認為購買車輛的價格相對較低，在經濟上也更容易負擔，並主張「如果怎麼存錢都買不起房子，那不如就去買車吧」，引起許多人共鳴「因為存頭期款太漫長還是先買了車，畢竟早買早享受」、「房貸超過月薪的三分之一就會讓生活品質下降，也難以因應升息的風險」，強調在資金無法有餘裕支付房貸的情況下，買車也許是個更實際的選擇。

此外，也有網友表示車輛更具有「機動性」，能夠隨時應對工作與生活的變化；相較之下，房產就較為固定，若在置產後遇到「公司有外派升遷的機會」或「鄰里關係不和睦」等情況時，就無法靈活地做出改變。

最後，網友也指出無論選擇買房還是買車，都不能忘了計算其中的「隱藏成本」。這些費用在初期也許尚不明顯，但卻可能在日後帶來巨大的負擔。對於買房者而言，需要注意的是仲介費、代書費、裝潢費與政府規費等支出，而買車者則要考慮到稅金、保險、油錢、保養費、停車費及過路通行費等。

有民眾就感嘆「買車容易養車難，費用零零總總加起來還不如搭計程車划算」、「裝潢的水好深，原本以為買房後不會再有大筆支出」，建議在做出最終的購買決定前，務必要仔細評估所有可能的費用，以確保財務能夠承擔將來的開支。

你會選擇先買房還是先買車呢？其實這個問題並沒有絕對的正確答案，大家應該要衡量自己的實際需求與經濟能力，也可以參考網友分享的觀點和意見，做出符合個人需求和未來規劃的最佳選擇！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「買房vs買車」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/13~2024/03/13，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

商品推薦