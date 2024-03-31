晉升主管怕被討厭 她靠「特殊工具」贏得支持、更拓展良好關係

無論你是部門主任、整個企業的主管或者家庭的決策者，做為領導者最困難的一件事，就是你必須做出使他人不高興的決定，也就是所謂的「高處不勝寒」。傑出的領導者有能力容忍他人的不悅。下面是一個案例：

伊莉莎白是一位大學教授，她剛被指派為學系的系主任。雖然她在相關領域中享譽全國，不過她的個性平易近人又謙虛。她的天性是把每個人都當作朋友對待。所有人都喜歡她，學生、教授，甚至連清潔員工也是。 可是，若她擔任了系主任，就無法繼續維持這種情況了。她不能繼續當所有人的朋友，而且各種教務、日程安排、假期、紀律問題等都得由她決斷，當中有些決定必定會使某些人不高興。 這讓她感到很不舒服，以致她開始推遲決策，直到整個學系都陷入混亂。她知道，她得為了保住工作而迫使自己做出不受歡迎的決定。她開始使用「反轉渴望」來處理「不受喜愛」的痛苦，停止當所有人的朋友，並成為傑出的領導人。 她終於意識到，每一段關係中都有領導相關的問題，圍繞在她周遭的人需要她成為領導者的程度，其實和需要她成為朋友的程度一樣強烈。她的人際關係因此獲得改善。 與她認識多年的朋友與同事，都喜歡她對決策展現出明確且專注的新態度。他們的回饋使她獲得了前所未有的信心。就連她的親子關係都改善了，如今她有能力為她處於青春期的女兒設下限制，彼此的交流也變得更加坦誠，兩人都因此得到解脫。

什麼是「反轉渴望」？又該如何使用？

「反轉渴望」是一種情緒修護工具，而工具遠不只是一種「心態調整」。如果只要改變心態就能改變生活，那就不需要這本書了。真正的改變需要「改變行為」而不只是心態。

本文出自《逆轉無力感的情緒修護工具》 工具不但需要你付出努力，而且你必須在每次遇到挫折時，一次又一次的付出這些努力。如果你沒有改變行為的話，新的心態根本毫無意義。而改變行為最有效的方法，就是工具。「反轉渴望」就是能訓練你「渴望痛苦」的工具。

經常使用這項工具會揭露關於痛苦的祕密，讓你能掌控痛苦，而這個祕密就是──痛苦不是一種絕對。你對痛苦的體驗，會根據你對痛苦的反應而變化。當你往痛苦前進，痛苦就會縮小。當你遠離痛苦，痛苦就會長大。如果你從痛苦面前逃開，痛苦就會像夢中的怪物一樣追趕你。如果你轉頭面對怪物，怪物就會離開。

這就是為什麼慾望是這個工具中的關鍵要點。慾望能幫助你往痛苦前進。你之所以渴望痛苦，不是因為你是受虐狂；你渴望痛苦，是因為如此一來你才能把痛苦變小。一旦你有自信能在每次遇到痛苦時都這麼做，你就掌控了自己對痛苦的恐懼了。

在你嘗試使用這個工具之前，請先想像一個你正在避免的狀況。你想要避開的很可能是某種情感痛苦，像是不斷延後的電話、壓力過大的專案，又或者只是個煩人工作。

一旦你選好了想避開的狀況後，請想像一下你會感覺到的痛苦。接著，忘掉那個狀況，專心想著痛苦本身。然後試著使用這項工具。

「反轉渴望」的操作步驟 ①想像痛苦像一朵雲一樣出現在你面前。請對著雲無聲的尖叫：「放馬過來！」感覺一股對於痛苦的強烈渴望，將你推進雲朵裡； ②無聲尖叫：「我愛痛苦！」同時繼續前進。深入痛苦之中，與痛苦的雲朵合而為一； ③你將會感覺到雲朵把你吐出來，在你身後合攏。接著，在心中堅定的說：「痛苦使我自由！」當你離開雲朵時，你會感覺到自己向前進入了純淨光明的境界。

當你「迎向」痛苦時，你應該盡可能把痛苦變得極端。若你遇上最糟糕的結果，會是什麼感覺？聽眾會在你演講時喝倒采、你的伴侶在對峙中直接離開你。假使你連最糟糕的狀況都能掌握，那麼掌控其他事物都將易如反掌。這種痛苦愈強烈，你迎向痛苦的態度就會愈積極，就能創造愈多能量。

圖二描繪了這個流程的作用方式。這一次，在人物離開舒適圈時，他的心態已截然不同。他不再避開痛苦，反而變得「渴望」痛苦。正是這股渴望使他採取行動；如同我之前所說的，當你往痛苦前進時，痛苦將會縮小，看起來也就沒那麼嚇人。你可以筆直的穿越痛苦，走進一個充滿無限可能的世界。

如果你願意誠實以對，你會發現若不使用「反轉渴望」，你將會困在舒適圈中，而舒適圈中的能量會不斷減少。無論使用工具有多困難，只要能脫離癱瘓的狀態，就能獲得十倍以上的報酬。請試著使用工具，親自體驗變好的感覺。

（本文出自《逆轉無力感的情緒修護工具》作者：菲爾．史塔茲,巴瑞．麥可斯 譯者：聞翊均）

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