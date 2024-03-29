年輕人都不愛升遷因錢少責任多！ 她「4種層面改變」：再荒唐的主管還是能掌握話語權

前幾天有一則新聞說現在的年輕人越不喜歡升遷了，不願意肩負更大的責任，寧願把時間花在斜槓上面。

菲尊重不同世代的價值觀。而且，也不是每個人都適合當主管的。

不過，我也建議年輕人們在對升遷表態之前，最好了解一下職場的運作，再做決定也不遲。有可能，你以為的不是你以為的。

升職加薪至少意味著，「資源的控制」、「責任的負擔」、「時間的付出」、「話語權的掌握」等四個層面的改變。

第一、資源的掌握

升遷只代表著加薪嗎？其實遠不只如此，還有更多你想像不到的福利津貼。比方說每年各種進修贊助、交通費等等贊助。甚至，差旅費也可能依職等不同有很大的不同，決定你出差可以住五星級飯店，還是一般商旅。

以菲的前公司來說，只要是部門協理級以上的主管，儘管他們並沒有長時間電話溝通的需求，人手一支最新型、最高級的手機以及每各月的通訊費，都是公司支付的。反而是最需要跟客戶緊密聯繫的基層業務，公司配給的都是基本款的手機。

第二、責任的控制

升遷意味著更多責任的負擔，這是當然的。不過，負擔責任並不等同負責任。

有些擅於當主管的人，懂得把權力與責任下放。至於出事了誰負責？一定是主管嗎？只是出社會夠久，就知道未必如此。

有肩膀的主管抗起責任、普通的主管追究責任、下等的主管爭功諉過、推御責任。

主管推御責任也行？會這樣問一定是道行太淺了。職場如官場，除非是跟其他同為高層的人過於不對盤，不然的話，官官相護是必然。

第三、時間的付出

當主管就會比下屬花更多時間嗎？有可能但也並非一定。

如果是跨國公司，高階主管可能要與國外總公司會議，因為時差的問題，難免必須犧牲掉自己下班的時間。如果，是一般本土廠商，比較沒有這個問題。

以菲在公關公司的經驗來說，通常下班時間是跟階級成反比。高層通常都早早就班，階級越低、下班時間越晚。（只有菲當年大概能力太差了，從基層到高層，一路加班到底）

再者，多數高階主管不用任何事情都向最高層報備，因此時間的自由度比起其他基層來說要高得多。

第四、話語權的掌握

部門主管具有部門事務的裁奪權，所以當部屬們有不同意見時，當然是部門主管說了算。

從部門核心業務的方向、配合的下包廠商，到部門聚餐的餐廳，多少都必須尊重主管的意見。

然後，不管他說的是人話，還是鬼話，你都必須「當真」或「假裝」相信。

菲有一任荒唐主管，外出兩三個小時，說要單獨跟廠商會議，結果回到辦公室，頭上頂著全新的髮型，我們也就只能當作該廠商服務很周到，在開會的同時，也提供了貼心的週邊服務了。

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