快訊

台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕人都不愛升遷因錢少責任多！ 她「4種層面改變」：再荒唐的主管還是能掌握話語權

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖。美聯社
職場示意圖。美聯社

前幾天有一則新聞說現在的年輕人越不喜歡升遷了，不願意肩負更大的責任，寧願把時間花在斜槓上面。

菲尊重不同世代的價值觀。而且，也不是每個人都適合當主管的。

不過，我也建議年輕人們在對升遷表態之前，最好了解一下職場的運作，再做決定也不遲。有可能，你以為的不是你以為的。

升職加薪至少意味著，「資源的控制」、「責任的負擔」、「時間的付出」、「話語權的掌握」等四個層面的改變。

第一、資源的掌握

升遷只代表著加薪嗎？其實遠不只如此，還有更多你想像不到的福利津貼。比方說每年各種進修贊助、交通費等等贊助。甚至，差旅費也可能依職等不同有很大的不同，決定你出差可以住五星級飯店，還是一般商旅。

以菲的前公司來說，只要是部門協理級以上的主管，儘管他們並沒有長時間電話溝通的需求，人手一支最新型、最高級的手機以及每各月的通訊費，都是公司支付的。反而是最需要跟客戶緊密聯繫的基層業務，公司配給的都是基本款的手機。

第二、責任的控制

升遷意味著更多責任的負擔，這是當然的。不過，負擔責任並不等同負責任。

有些擅於當主管的人，懂得把權力與責任下放。至於出事了誰負責？一定是主管嗎？只是出社會夠久，就知道未必如此。

有肩膀的主管抗起責任、普通的主管追究責任、下等的主管爭功諉過、推御責任。

主管推御責任也行？會這樣問一定是道行太淺了。職場如官場，除非是跟其他同為高層的人過於不對盤，不然的話，官官相護是必然。

第三、時間的付出

當主管就會比下屬花更多時間嗎？有可能但也並非一定。

如果是跨國公司，高階主管可能要與國外總公司會議，因為時差的問題，難免必須犧牲掉自己下班的時間。如果，是一般本土廠商，比較沒有這個問題。

以菲在公關公司的經驗來說，通常下班時間是跟階級成反比。高層通常都早早就班，階級越低、下班時間越晚。（只有菲當年大概能力太差了，從基層到高層，一路加班到底）

再者，多數高階主管不用任何事情都向最高層報備，因此時間的自由度比起其他基層來說要高得多。

第四、話語權的掌握

部門主管具有部門事務的裁奪權，所以當部屬們有不同意見時，當然是部門主管說了算。

從部門核心業務的方向、配合的下包廠商，到部門聚餐的餐廳，多少都必須尊重主管的意見。

然後，不管他說的是人話，還是鬼話，你都必須「當真」或「假裝」相信。

菲有一任荒唐主管，外出兩三個小時，說要單獨跟廠商會議，結果回到辦公室，頭上頂著全新的髮型，我們也就只能當作該廠商服務很周到，在開會的同時，也提供了貼心的週邊服務了。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

延伸閱讀

00937B規模突破千億！ 創下債券ETF最快紀錄…交易日花不到100天！

00878買了7萬⋯他想全賣改投006208！網勸「都留下」原因曝

00919股價崩了？ 存股哥評「庸人自擾」：歷史漲幅達70％根本還在高山上

物價漲三倍薪水有跟上嗎？ 他「若追不上通膨列車」：就待在市場別輕易離開

相關新聞

年輕人都不愛升遷因錢少責任多！ 她「4種層面改變」：再荒唐的主管還是能掌握話語權

不管他說的是人話，還是鬼話，你都必須「當真」或「假裝」相信。

40歲以下青貧族連六年惡化 七成三背債 負債原因首推「它」

今天是青年節，雖然已擺脫疫情衝擊，不過生活正面臨通膨壓力，yes123求職網發布「青年勞工甘苦談與人生夢想調查」，結果發...

39歲以下青年上班族財務惡化 23.2%零存族比例六年新高

329青年節不快樂！根據yes123求職網29日發布的最新調查顯示，把收入減掉支出後，39歲(含)以下的勞工衡量目前每月...

堅守「一鐵律」正確理財 不擔心缺錢、退休金目標遙遠

根據yes123求職網調查顯示，比起剛進職場時的第一份工作，目前薪水的變化依序為：55.6%是「增加的」；31.3%「持...

「小金磚」迷倒外國人、百年老店舊振南發揚漢餅文化站上「製糕」點 數位轉型年營收破4億

座落於高雄大寮捷運站附近，有一棟結合傳統文化意象與現代綠建築設計的三層樓建築，走在光影錯落的院落與古典雅致…

《「我是有錢人」迷思737》想要避免保單被強制執行？可千萬避開這5大錯誤招式！

自從上次寫過「保戶收到法院強制執行命令，可如何自救以保障權益一文後，筆者最近又進一步聽聞：承審法官如今會完全應債權人的要求…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。