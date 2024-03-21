「被動收入」從零開始！3方向小額投資 專家解析新手成功關鍵法則

文／吳宜臻



遲遲不敢踏入投資新手村的你，在害怕什麼？是怕賠錢，覺得不投資比較安全，或者覺得投資門檻很高，自己摸不著頭緒，亦或是覺得如果只有少量的錢，還不如存起來算了，這些想法其實很多人都有，不過實際上，面對市場的不確定性和恐懼，可以透過多元投資方式分散風險，即使是小額的投資，也能逐漸累積成一筆可觀的財富，《網路溫度計DailyView》觀察近一年網友討論「小額投資方式」，透過關鍵字，帶你了解如何增加被動收入！

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近三個月（2023/11/29~2024/02/26）「小額投資方式」的討論，網友探討新手、ETF、風險、股票、基金之外，也在討論持續、累積、策略、流動性、波動等熱門關鍵字，網友表示「投風險係數比較小的基金組合當配置的一種」、「定期定額ETF本來就是抱長期」、「就是不理會進場時機才定期定額啊」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

3招小額投資術優缺點解析 專家曝2關鍵找出新手捷徑

「股神」巴菲特曾說過，「絕不要只仰賴單一收入，用投資為自己創造第二收入。」，即使薪水只有30K，一個月3000至5000元也能錢滾錢，《網路溫度計》這次幫大家整理出3大小額投資術，一起來看看吧！

ETF／指數股票型基金

ETF，全名是Exchange Traded Fund，它可以在股票市場上自由買賣，就像買賣股票一樣簡單，但它代表的卻是一籃子的概念，可能是股票、債券，或是其他類型的投資項目，前外資證劵副總、小朋友學投資創辦人不魯分享，ETF是以「長期持續進行」的方式，至少進行2至3年，無論是大漲還是大跌，都必須定期定額投入，不宜操作短線。

✓優點

交易方便且高流通性

投資標的資訊透明

選擇多樣化可分散風險

✗缺點

無法獲得超額報酬

淨值與市價可能有落差

規模小的ETF可能交易量較低，具流動性風險

基金

共同基金是一種把很多人的錢集合起來，並交由專業經理人去投資管理的方式，經理人的目標就是要讓基金的表現優於大盤，努力替投資人賺更多的錢，特別適合想投資卻沒時間或不想自己深入研究市場的人。不過投資共同基金的交易成本也較高，除了配息可能來自你投入的本金，還需支付保管費、管理費和手續費等。

✓優點

交由專業經理人管理操作

節省自行研究的時間與精力

✗缺點

績效容易受經理人操作風格影響

交易成本較高（例：管理費）

買賣金流時間長（例：ETF買賣兩天後收付現金，但基金可能要5至6天）

股票零股

一「張」股票由1,000「股」組成，當買賣股票不足1張就稱作零股。即便只有小額的資金，也能加入好公司的成長，用少少的錢就能投資到平時覺得太貴、買不起的大公司股票，並享有股東福利，適合投資新手或是手頭不太寬裕但又想嘗試股市投資的人，不過要留意的是，零股交易的手續成本較高，交易時間點、價格與整股不同，小型股的零股流動性可能較低等缺點。

✓優點

用少量的錢成為股東

零股股東也能獲得配息

研究後可自行配置投資組合，較為彈性

✗缺點

手續成本較高

小型股的零股流動性較差

交易受限較多（例：價格與整股不同）

不魯強調，在試過多種投資方法後，找到一種既符合自己個性又能輕鬆操作的策略，比起盲目追求理想中的方法，更是投資新手成功的關鍵，評估過個人風險承受能力後，以明智和適合自己的方式，試著為自己增加更多的被動收入吧！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月29日至2024年02月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『小額投資』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。 *註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。





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