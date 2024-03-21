存股致富恐需花費10、20幾年過程要做什麼？ 知美：努力工作提升薪資…才能用錢滾錢

靠存股達成財務自由之前，我們還需要努力工作嗎？

已經有10年工作經驗的你，需要多久時間才能夠被一個剛請來的新人取代？

如果答案是10年，代表你的工作具有非常高的不可取代性，這些人往往會成為公司的高階主管，並且隨著時間拉長，獲得等比例的報酬成長。如果答案是1個月，代表你的工作只具有高重複性，薪資沒有辦法持續上升，甚至可能因為年紀太大被當作公司裁員的首要目標。

比起投資理財，知美更喜歡說成理財投資，因為必須先有錢，才能夠繼續用錢去滾錢...

月薪3萬元的小資族每個月扣掉房租、伙食、孝親，能夠擠出1萬元進行投資就已經非常厲害； 相反的如果你是月薪10萬元的上班族，相同的生活水準下，每個月投資基金將會從1萬元變成8萬元；

光是儲蓄就遠遠勝過認真投資的小資族，加上複利效應的影響，20年後的差距還會變得更加可觀。

為什麼定期定額ETF，單純跟隨市場共同成長，適合剛出社會的小資族？

因為可以減少盯盤時間，把所有精力花在提升自己的本業薪資上，知美平常不管是臉書、IG、YT，通通喜歡追蹤年紀比自己大10~30歲的財務自由前輩，希望能夠透過模仿讓自己變成其中一份子，而這些前輩的共同點很簡單，就是從年輕時就開始認真工作、努力存錢、努力存股。

請睜大眼睛看清楚，年輕的時候需要認真工作、努力存錢，隨後經過長達20年左右的努力存股，才有機會能夠達成財務自由的目標，大多數的觀眾朋友常常濃縮成只要努力存股就好，卻忽略了認真工作、累積本金才是最重要的關鍵因素。

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