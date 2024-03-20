幫兒子買儲蓄險期滿領回400萬！ 國稅局竟「補稅與罰款」共31萬…專家教戰避雷

林媽媽是一位勤奮且關心兒子未來的母親，她總是想盡辦法為子女打造一個更美好的人生。兒子家豪也非常優秀，希望未來有機會到美國就讀研究所。

某天，林媽媽在手機上看到了一則關於儲蓄險的廣告，她突然覺得這是為兒子規劃未來的一個好方式。於是，她打電話了解更多資訊。

林媽媽咨詢後，得知一張6年期的儲蓄險，年繳保費2萬美金，約台幣60萬，6年期滿可領回約台幣400萬元。

林媽媽認為，這是可以幫助兒子實現夢想，非常理想的方式。

於是，林媽媽以自己為要保人，兒子家豪為被保險人和受益人，購買了這張儲蓄險。

她心中想著，等到6年期滿時，兒子領到這筆，正好可以實現出國留學的夢想。

萬萬沒想到，當6年期滿時領回滿期金，林媽媽收到了國稅局的通知，要求補繳贈與稅！

原來林媽媽是要保人，也就是保單所有人，有權解約或變更受益人，所以保單是屬於要保人林媽媽的財產。

很多人幫子女買多張儲蓄險，就很容易疏忽，而超過每年244萬元的贈與免稅額。或者年初已經做過贈與子女的規劃，之後才發現儲蓄險到期，導致金額相加超額的情況。

從林媽媽的例子，我們會發現投保時，除了考量保險商品，還需注意：正確規劃要保人、被保險人和受益人關係的重要性。

贈與稅只討論要保人和受益人間的贈與行為，和被保險人是誰沒有關係。

要保人和受益人是同一人時，受益人領回的是自己的錢，滿期保險金就沒有贈與問題。 當要保人和受益人不同一人，受益人領回錢，國稅局就會認定是要保人贈與給受益人。

所以在投保時，盡量將要保人和受益人規劃為同一人。

但要留意， 要保人是繳保費的人，子女若無繳費能力，即使要保人規劃為子女，保費自然還是由父母支付，金流仍要控制規劃在每人每年贈與244萬元之內才能免稅。

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