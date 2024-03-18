觸發上漲的循環、物價飆升何時停止？ 當代貨幣大師：幕後黑手在這裡

（編按：當代貨幣學大師歐文．費雪（IrvingFisher，1867～1947）是耶魯大學教授，也是美國第一位數理經濟學家，許多知名的經濟學理論更以他命名。早在百年之前，他就已經做出「貨幣縮水」的預言，指出物價與流通的貨幣量、流通效率和交易量有關，值得我們做為研究、探討貨幣、利率與物價的積極參考。）

假定有一輕微的初始干擾，譬如貨幣數量增加所引起的干擾。透過交易方程式，這種干擾將導致物價上漲。隨著物價上漲，用貨幣衡量的商人利潤也將上漲。即使物品的成本以相同的比例增加，結果也是如此。

因此，如果一個人過去以10,000元的價格，賣了成本6,000元的物品，他可以淨賺4,000元；如今物品價格和成本都翻倍，利潤也將翻倍，也就是20,000－12,000＝8,000元。

本文出自《貨幣縮水》 當然，這種利潤的上漲純粹是名義上的，因為它只是單純隨物價水準上漲而上漲。商人並沒有撈得什麼好處，因為現在的利潤雖然多，但他能買的東西並不比之前的利潤能買的多。

但事實上，商人的利潤往往超過這個數字。因為許多費用還是跟以前一樣。特別是支付給債主的貸款利息、支付給房東的房租、支付給員工的工資和薪水，將有一段時間不受或少受一般價格水平上漲的影響。

結果，他會發現他賺的利潤比平常要多，因而增加借款，拓展其業務。此類借款多是從銀行借出的短期貸款。貸款會產生存款。因此，存款通貨會增加（編按：依費雪的理論，存款通貨是指一國銀行所擁有的存款數量，銀行會利用貸款利率與存款利率的差距賺取利潤）。

但存款通貨的這種增加又往往造成一般物價水準的進一步上升，情況跟過去黃金增加使物價上漲無異。這種物價的進一步上漲，使得本來就獲利更多的借款人再獲得更多的利潤。這麼一來，之前已受刺激的借貸活動，就受到進一步的刺激。貸款需求增加，以及隨之而來的銀行貸款的膨脹，之前已增加的存款通貨將進一步膨脹。因此，物價又再進一步上漲。

這一連串事件可簡述如下：

1.物價上漲（無論起因是什麼，姑且以流通貨幣數量的增加為例來說明）； 2.企業家──各種企業的創立者或經營者──得以在費用開支（包括利息、租金、工資等）增加不多的情況下，將產品以比過去高很多的價格賣出，並因此得到更多的利潤； 3.企業家同時是借款人，他會受巨額利潤驅使，增加借款； 4.存款通貨相對貨幣而言膨脹了（編按：即存款對貨幣的比率增大。）； 5.由於存款通貨的膨脹，物價繼續上漲，情況1再次出現，然後2、3、4、5等再次相繼出現，如此循環下去。

換句話說，一開始物價的輕微上漲，觸發一連串事件，且還有重複出現的傾向。物價上漲導致物價的再次上漲，只要企業家的利潤還是一直異常的高，這種情況就將繼續循環下去。

人們明顯覺得「生意很好」「這個時代很繁榮」。但這種看法只能代表一般企業家借款人的意見，不能代表債權人、上班族或勞工階層的觀點，因為後者中有沉默的大多數都在長期受苦──付出更高的價格，卻得不到相應的更高收入。

這種單方面的擴張無法永遠持續下去，最終必然要消耗自身。未經調整的要素最終會大幅度的自我調整。例如，房東一有機會就提高房租；雇員要求加薪，且往往用罷工來實現這個目的。債權人提高利率。

整個形勢都改變了。銀行被迫自衛，可能拒絕貸款，或者增加更苛刻的條件來阻止貸款，因為銀行不能允許貸款與準備金的比例這麼不正常的增加。如果允許這麼擴張下去，不僅違法，還可能令銀行破產。這時，借款人就不能再希望獲得巨大利潤，貸款也就停止擴張。

如今，靠借貸開辦的企業，預計將透過續貸來繼續發展。但隨著貸款難以獲得，很多人就不能按原先條件或原先金額續貸。因此，那些無法背負新債和那些沒有新債可負但又無法償還舊債的人，註定會破產。許多儲戶看到向銀行大量借款的企業破產，或有破產的跡象，就擔心銀行無法收回給企業的貸款。

於是，銀行本身備受質疑，他們的儲戶會強烈要求兌取現金。然後，在銀行最需要滿足兌現需求的時候，出現擠兌，耗盡銀行的現金準備。現金準備一短缺，銀行就不得不縮減貸款。續貸變得困難或不可能，甚至原貸款都要被要求還清。

受此波及的企業，必須有足夠的貨幣或信用（存款）來清償債務，要不然有些就註定破產。隨著這些企業破產，借貸需求相應也降低了。

物價上漲運動的頂峰狀態，就是一場危機。它的特徵是破產，原因是在最需要現金的時候和地方缺乏現金。

（本文出自《貨幣縮水》作者：歐文．費雪 譯者：李佳楠）