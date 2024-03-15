「寫字會餓死！」 文字工作者翻盤這句話 他不到三年就晉升有房一族令人羨

寫字寫到買房的文字工作者

「寫字會餓死！」這句話在我的職業生涯中，聽過不下百次，也可能更多。總之，大多數的人，無論是圈內還是圈外，應該都會認同這個觀點，包括我，我一直認為靠文采達到家財萬貫的時代已經過去了，我們這一輩的人也許只能當作傳說，聽了充滿趣味，卻不知道有生之年能否親自體驗。

但某次和同行吃飯，發現他就是那個傳說，想不到還真的讓我遇見靠寫字買了房子的人，雖然他買的地段不是蛋黃區，坪數也不大，不過能以自由工作，而且是日漸貶值的文字工作，完成人生的重要里程碑，還是打從內心欽佩。

本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》 敬佩之餘，忍不住向他討教晉升「有房一族」的祕訣，他也頗為大方，說自己沒什麼獨門絕招，就是積極曝光、來者不拒，什麼案子都接，不像我這麼龜毛、有潔癖，加上他單身一人，時間多得很，就這樣不停地寫，不到三年就擁有自己的窩。

自由又滋潤的生活是有可能的

從上述兩個真實故事中可以看到，想要過得比正職時期滋潤、自由，完全有可能，不過能否發大財，就要看你對發財的定義是什麼。如果在你心裡，沒有億萬都沒資格稱富，上述的故事確實無法滿足你的期待。

但若你的目標和大多數人一樣，不求錦衣玉食，只求安居樂業，自由工作完全能實現這個目標。

之所以先分享他們的故事，是因為要達成目標，變數很多，如果工程師沒有堅持下去、沒有持續嘗試新方法，百萬營收就不可能實現；而我的同行，若和我一樣挑三揀四，也不可能提早完成人生目標。

或許我們不該問：「能否倚賴自由工作致富？」而是問：「為了靠自由工作發財，我願意放棄什麼？多做些什麼？」

收入普通 但工時大減

說了這麼多，那我呢？

如果你對我的經驗有所期待，很抱歉可能要讓你失望了，和那兩位朋友相比，他們願意傾注大量時間，獲得豐碩成果，而我選擇自由工作正是想找回自己的時間和空間，所以我的收入就普通多了，但大致上在薪資中位數附近浮動，端看我的案量還有身體狀況而定，不過我的工時卻只有一般上班族的三分之一。

也就是說，我花更少力氣和時間，就賺到和以前上班差不多的錢，要是我的身體爭氣一點，就能用以前的工時追上朋友們的車尾燈了。

人各有命，富貴在天，我不是沒有試過拉長工時，為自己爭取更多利益，但一勉強自己，這副「奧少年」的身體就會立刻抗議，因此感悟到「不是別人能賺錢，我就能賺錢」，每個成功的故事都是倖存者偏差，每個人的條件和優勢都不一樣，我得思考別種方式才行。

若你好奇還有哪些打造收入的方式，第四章將分享自由工作者的完整收入來源。

（本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》作者：邱鈺玲）