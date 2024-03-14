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他自由接案歷經三次挫敗還重回職場 最後「外掛」成為月入百萬程式設計師

聯合新聞網／ 時報出版
當自由工作者後，收入和以前相比真的有比較好嗎？ 示意圖／ingimage
當自由工作者後，收入和以前相比真的有比較好嗎？ 示意圖／ingimage

自由工作者有機會發大財嗎？

每當提到自由工作時，比起其他疑問，和金錢相關的問題總是數量最多的。印象中，自由和物質享受似乎是天秤的兩端，難以取得平衡。

我在部落格固定更新相關文章時，常收到讀者來信，詢問我當自由工作者後，收入和以前相比真的有比較好嗎？大概要多久才會穩定？正式分享我的經驗前，想先聊聊身邊兩個真實案例。

屢戰屢敗，最後月入百萬的程式設計師

只要有在網路上分享作品的自由工作者，通常會認識幾個同為自由工作者的網友，我有個網友是自由接案的工程師，他多次挑戰自由工作，但好幾次都因為專案管理沒處理好而入不敷出，最終以重回職場做結。

本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》
本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》
他的問題不是缺案，而是一直找不到合適的方式管理專案，導致最後都和客戶不歡而散，不然就是得投入大量時間，最終仍無法損益兩平。

可是他一直沒有放棄追求自由工作的生活方式，第三次挑戰時，他很用心檢討過去犯的錯誤，發現問題原來出在收入來源太單一、沒有管理好客戶的預期，以至於後面專案執行時間變得很難管理。

一環扣一環，導致他始終沒有在自由工作領域中站穩腳步。

後來他不僅將平時看書學來的技巧運用在專案實務上，同時也狠下心來，放棄那些和他理念不同的客戶、確立自己的市場定位，並邀請客戶一同使用專案管理軟體，藉著打造開放透明的合作環境，逐步掌握客戶的預期。

他還養成邊工作邊計時的習慣，讓自己更能掌握每一項任務所需的平均時間。

更在業餘時間積極研發外掛程式，放在他的個人官網上販售，增加收入來源，最後終於讓他如願以償，成功全職接案，也達成每月營收百萬的短期目標。

（本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》作者：邱鈺玲）

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