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為何接案市場行情價不一致？專家：要精準報價，首先要算你的基本時薪

聯合新聞網／ 時報出版
算出最低時薪的用意不是直接拿去報價，而是評估是否虧本的基準。 示意圖／ingimage
算出最低時薪的用意不是直接拿去報價，而是評估是否虧本的基準。 示意圖／ingimage

為什麼接案市場報價不透明？

研究行情價時，一定會有個感覺，就是：「為什麼行情價不一致？」「既然有行情價，為什麼不統一報價？怎麼這麼不透明呢？」

原因在於提供不同價值。

吃是人類的共同經驗，這裡再以吃來舉例。我們心中的便當通常價位超過一百元就算小貴，但為何有些餐廳可以推出五百元，甚至一千元的高級便當呢？

它們瞄準的市場不同，而且掌廚廚師的廚藝和小吃店不同，選用的食材也不同，你不會在高級便當裡面看到三色豆或螢光咖哩，反而比較可能看到真的用香料炒製的咖哩、蘆筍、櫛瓜、甜菜根等這些比較貴的蔬菜。

本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》
本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》
接案市場也是，能力較好的人、資深的自由工作者會開高於市場行情的價格，多半是為了以價制量，或吸引較高階的企業前來合作。

但意思絕對不是說，市場行情一字二元，你開一字四元，就真的會有企業願意買單，還是要看你是否能提供相應的價值，例如：速度、成果質感、服務態度、品牌形象、歷來成績與合作對象。

若以上這些項目都能交出很漂亮的成績單，你大可以開價開得比行情高，因為你能證明自己貴得值得、貴得合理。

決定你的價格基準

當你已經定好套裝服務價後，接著就可以思考，如果有人找你依據客製化需求提供報價時，要怎麼報。但報價之前，要先算你的價格基準。所謂的價格基準，就像去買菜，菜市場的基準通常是以斤計價，超市是一百公克計價，而你的價格基準如何判斷，除了生活成本、營運成本，還要評估工作任務的難易與風險程度。

評估任何工作任務，至少要思考以下四個問題：

1.這些需求我能辦到嗎？

2.我能給出什麼品質？

3.交出這種品質要花多少時間？

4.執行任務時，可能遭遇哪些風險？

當前兩個問題的答案都有了之後，後兩個問題則能決定報價基準。這涉及你的工時和機會成本―一旦接了這個案子，你可能就得放棄另一個工作。所以，要精準報價，首先要算你的基本時薪。

再拿小明為例，剛剛得知每月最低營業額為五萬，如果他想工作的天數和時數與一般上班族差不多，每天工作八小時，每月工作二十二天，最低時薪就是：

最低營業額÷每日工時÷每月工作天數＝最低時薪

50,000÷8÷22＝284（元／時）

算出最低時薪的用意不是直接拿去報價，而是評估是否虧本的基準。假設一個專案五千元，小明預估工時為十小時，每小時賺五百元，這樣就沒有虧本；但如果這個專案拖了十八個小時，小明就虧錢了，因為：

專案價金÷最低時薪＝最低工時

5,000÷284＝17.6（時）

也就是說，如果小明不想虧本，專案時長就得控制在十七．六個小時以內。

時薪同時也是評估該不該繼續接案的指標，如果超過半年以上，總收入都不及上班的月薪，或是時薪比法定基本薪資（二○二三年為一百七十六元），就該考慮砍掉不賺錢的服務和客戶，找出讓你工時破表的原因，並予以調整。

若這現象持續超過一年，且緊急備用金只剩下不到兩個月，就可以想想是否要繼續接案。如果還沒走到這一步，一切才剛開始，算完時薪後，還得評估專案的風險程度，才能真正算出報價。

通常一個專案會有這些風險：

1.時間風險：急件、排程時間抓錯、其中一方拖太久。

2.人為風險：換窗口、意見很雜、認知不同、溝通不順。

3.多出來的工作：一開始沒想到或事後增加的任務。

4.其他意外：生病、計畫取消或大變動。

（本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》作者：邱鈺玲）

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