如何不憑感覺報價？ 自由工作接案者行情價曝光、她揭同行發假案件目的

「提供報價即可」說來簡單，但會拿起這本書，想必就是對此毫無頭緒。久等了，本節終於要來細細說明。

大多數產業都有行情價，例如稿費通常是一字二元。行情價是市場共識，對於某個特定產品或服務有共同想像和預期。

例如滷肉飯分別是三十元和一百元，我們對於這兩種價格的預期會有所不同，如果不符想像，就會產生「好貴」或「好便宜」的想法，這就是行情價的作用，也是每個接案者該研究的項目。

想知道行情價，可以詢問業界前輩，或上網搜尋「××工作的行情價」。臺灣好幾家人力銀行和接案網都有專文介紹。了解後，就會對自己要提供多少服務、定價有點概念。

除此之外，去接案網瀏覽評價高的同行，看看他們怎麼開價、提供哪些服務，再回頭檢視自己的能力水準和該同行差距有多少，如果水準差不多，也許就能直接參考他的報價，日後再針對自己遇到的狀況，逐步調整。

本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》 之所以無法在此洋洋灑灑列出各行各業的行情價明細，不僅是因為行業太多、工作類型太多，我力有未逮，無法知曉所有價碼，更是因為一旦寫了之後，可能造成反效果。

以文字工作來說，根據「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」，就有明定一般稿件每千字只能給付一千一百元至一千六百元，相當於每字一．一至一．六元，遠低於商業刊物每字二元的普遍行情，更遑論每字二元的行情價也已經是無視通膨、不合時宜的陳年標準。

一旦發布行情標準，雖然能使初入行的人更容易報價，但對資深工作者而言，反而會成為「齊頭式平等」的萬年枷鎖。

上述中央政府各機關稿費的費用基準，其實有很長一段時間都只有每字一．四元，當時有許多機關的窗口，理解以這種價碼發案，很難找到人承接，但也無法擅自抬高價碼，以免未來有人追究、質疑是否私下官商勾結。此事在部分立委奔走之下，終於在二○二二年完成費率修正。

因此，就算本書未能提供清晰的行情表，但仍會在後面傳授方法，讓大家都能針對自己的情況，計算最適合自己的報價，不必再利用旁門左道、旁敲側擊取得行情。

接案至今，常耳聞有些同行會假裝甲方去接案網發假案件，只為了探聽價格，但我真的覺得沒有意義，更是助長歪風，每個人的生活成本、營運成本都大不相同，可以參考別人公開展示的商業模式、服務方案和架構。

發假案件不僅浪費雙方時間，對於掌握自己的成本與利潤結構也毫無幫助，自己練習、不斷改進才是硬道理。

（本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》作者：邱鈺玲）