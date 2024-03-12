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每天只工作三小時，有可能嗎？ 她遠距工作發現「大秘寶」

聯合新聞網／ 時報出版
朝九晚五、工作八小時的「常態」，已是一百年前的事。 示意圖／ingimage
朝九晚五、工作八小時的「常態」，已是一百年前的事。 示意圖／ingimage

每天只工作三小時，有可能嗎？

前面的章節有提到，我在二○一八年短暫的遠距工作經驗中發現，光是少了會議、電話、閒聊，工時就能大幅減少三～四小時，使每日工時維持在四～五小時左右，成為自由工作者之後，我更進一步發現，工時還能透過一些技巧，變得更少。

重點不是工時，而是產值

二○二一年，我在網路上開寫作課，那時的學生問我：「我看妳的部落格都有記錄每天和每個月的工時，每天平均工時只有三小時，這樣可以養活自己嗎？」

如果不行，我大概沒辦法靠自由工作活到現在了吧！但我還滿感謝她問了這個問題，讓我有機會深思工時的意義和迷思。

工作八小時是近百年前的產物

不知道是不是因為我是自由工作者，常有人和我分享身在體制內的痛苦，這些人自覺深陷其中，感覺無法逃脫的自己很沒用，甚至因此影響心理健康。他們的故事常讓我感到很心疼，也不禁開始想要研究工作的歷史。

本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》
本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》
看了《為工作而活》這本書後，我發現朝九晚五、工作八小時的「常態」，已是一百年前的事，雖然更早之前工時更長，使得這項制度在推出的當下，顯得十分具有開創性，但近百年後，物換星移，科技進步，同一套制度仍繼續沿用，是否還合宜呢？

一九二六年，美國福特汽車創辦人亨利．福特（Henry Ford）規定員工每週六、日必須休息，剩下五天則每日工作八小時。

這項制度我們每個人都很熟悉，但以前當上班族時，我就覺得這是懲罰手腳快的人，如果提前完成工作，還是要繼續待在辦公室直到下班，儘管雇主都期待「能者多勞」，但多勞不見得會帶來更多回報，通常只會帶來更多責任，這樣真的公平嗎？

或許，辦公室那些混水摸魚的豬隊友、安靜離職的同事，不是故意要害你陷入水深火熱之中，而是早已洞悉一切，明哲保身罷了。

工時是勤奮的代表，還是販賣靈魂的表演形式？

回到我學生的問題，她問我每天工作三小時，真的能養活自己嗎？這個問句背後的潛臺詞其實是：「沒有一般上班族勤奮，怎麼可能活得下去？」我知道她問這個問題一定沒有惡意，但沒體驗過別種維生方式，真的會陷入用時間交換金錢的思維。

《為工作而活》中，班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）認為「時間就是金錢」，更進一步解釋：「貿易說穿了就是勞動交換勞動，因此一切事物的價值用勞動測量最公正。」

可是，待在工作崗位上八小時的行屍走肉，和三小時就快速完成任務的專業工作者相互比較，真的公正嗎？若有人能在短時間內交付好的成果，以勤奮或工時定義他的「價值」，真的夠合理嗎？

成為自由工作者之後，我更常質疑「工時＝勤奮」的觀念。每個人的長處都不同，能專注的時間長短也不一樣，卻得要「一體適用」明顯過時的價值觀，然後被貼上各式各樣的標籤、訂下價碼，真的頗為荒謬。

我如何做到平均每日工時三小時？

分享方法前，必須祭出前提，我之所以工時得以控制在「平均每日三小時」，除了是不想讓生活被工作綁架之外，也是因為我「不能」工作太久。

儘管寫書的當下，健康狀況已經好很多，但過去近八年時間，我都因為甲狀腺機能低下，飽受各種肉體不適，再也不能像二十幾歲時那樣燃燒自我。體能、專注力和意願都極其有限的情況下，短工時是我不得不做的選擇。

有時我會羨慕其他人，身心都有餘力衝刺事業，心想如果我也能繼續那樣，成就應該會更高吧?! 但另一方面，也感謝身體在年輕時就發出嚴正警告，讓我意識到自己不該再如此用力剝削身體，應該要找到平衡的方法才是。就像創新總源於框架，短工時的生活也源自這些生理條件的限制。

（本文出自《不上班，每天工作3小時的自由生活》作者：邱鈺玲）

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