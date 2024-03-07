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俄羅斯用飛彈擊毀自己的衛星、碎成1500多塊 只為了提醒其他國家這件事

聯合新聞網／ 天下文化出版
過去，各國政府和軍方都會監看低軌道活動。 示意圖／ingimage
過去，各國政府和軍方都會監看低軌道活動。 示意圖／ingimage

2022年中，我去拜訪矽谷一家叫做李奧實驗室（LeoLabs）的公司。這家公司已經募到超過一億美元，要在全球各地廣設雷達站，目的是仰望太空，追蹤低軌道上面每個物體，包括衛星、老舊火箭箭身、碰撞和爆炸的殘骸碎片。

大物體要看到不難，但是李奧實驗室的技術很好，足以辨認出只有幾公分大小的物體。過去，監看低軌道活動是各國政府和軍方在做，他們想知道盟邦和敵國在太空做什麼，當然也想確保自己的火箭和衛星飛到不會跟原有衛星相撞的位置。

為此，美國已經開發出自己的雷達系統，也公開分享大部分數據，但是到了2022年，他們的系統已經跟不上所有送上太空的物體。

本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》
本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》
李奧實驗室成立於2015年，他們著眼於低軌道需要做些管理才不至於釀災。

他們已經在德州、哥斯大黎加、紐西蘭、阿拉斯加興建四座雷達站，才設了這四座，就已經能辨識多達幾十萬個在地球軌道運行的物體。

雷達站能監看衛星路線，預測衛星何時可能相互撞上，或是撞上還卡在太空的老箭身。未來幾年，這家公司還打算興建更多更多雷達站，以便做到無時無刻監看所有物體。

李奧實驗室的追蹤系統和軟體所產生的圖像很驚人。你可以看到幾千顆SpaceX星鏈衛星繞著地球，排列成數學網格的形狀，裡面還塞了幾百顆一網公司和行星實驗室的衛星，還有環繞整個地球的碎片區。

近期最引人矚目的碎片大噴發發生於2021年，俄羅斯選擇用飛彈擊毀自己的一顆衛星，只為了提醒其他國家它想銷毀衛星就能銷毀。那顆衛星一被摧毀，就碎成一千五百多塊。

（本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》作者：艾胥黎．范思 譯者：林錦慧）

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