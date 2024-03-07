買房還存股？他新竹有房累積「1600萬現金」 網勸這決定：投報率碾壓

如何善用閒置資金是門學問，一名網友就透露，自己目前累積現金有1600萬，由於他在新竹已經有房了，所以煩惱該資金該再買房，還是「All in」買股票。話題拋出後，眾人紛紛勸用來買房，「投報率碾壓股市」、「可能過兩年投報率就100%了」。

原PO近日以「買房還是存股」為題，在Dcard理財版上發文說道，自己今年28歲，在新竹已經有一間無貸款的房子，因為累積一筆1600萬元現金，所以猶豫是否繼續在新竹買一間房，或是全投入股票市場。

原PO表示，如果選擇投資股票，會更傾向買0050和美國科技股，他也透露自己考慮之處，「好像不需要多一間房，買來的話也是租給別人，租金投報率沒有像股票高，但買房子確實抗通膨」。

話題拋出引起網友討論，一票人建議，「當然是買房，投報率碾壓股市」、「在新竹的確是這樣啊，而且買房有5倍槓桿要怎麼輸」、「房價只漲不跌股票會跌欸」、「絕對是買房，原本那間房如果有增值，再增貸出來買股養另一間房」、「買房然後再增貸出來買股，我全都要」、「再買一間吧！買房看的是物件本身的增值幅度」、「當然買房啊，而且又買在新竹，可能過兩年投報率就100%了，穩賺不賠」、「新竹絕對漲吧，出租過幾年再轉手賣掉一定賺，比股票還好賺，如果你只買0050也賺不了多少」。

但有網友認為，「個人覺得買股票比較好，現在買房要經過幾年的時間再脫手比較好，股票的話就不會有這個問題」、「近期的話敢開一點槓桿玩股票還不錯」；也有網友表示，「看你要多現金流就丟股票，想穩定增加資產就丟房子吧，看你想要什麼而已」、「如果懂投資，可以去投資，不懂就買房」、「投資的話，房子、股票要評估一下哪個獲利高，還要考慮維修問題。要考慮房客的好壞，還有房屋稅、所得稅、二代健保、房貸利息，都要列入計算」。另外有網友好奇問如何辦到28歲就有1600萬元的現金，原PO則是透露「都爸媽給的」。