退了菜鳥的簽呈卻被認「在找麻煩」！ 職場啟示：放下助人情節別干涉他人因果

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聯合新聞網／ 菲女狼
示意圖。本報資料照片
示意圖。本報資料照片

別人的因果你不用干涉 有些人就得撞牆才知人好歹

小麗的組員阿杰剛進入公司三個多月，考量他不太熟悉公司規章制度，小麗能先把關的就會幫忙把關。一番好心卻被阿杰當成驢肝肺。

起因為小麗退回了阿杰桌上型螢幕的申請單：「你申請的理由寫的是需要做大量的Excel運算，但這跟你的工作內容不符。你要不要換個跟你職務高度相關的理由再申請？比方說要進行圖文處理之類的⋯⋯。」

小麗並非有意刁難，而是知道公司資訊部門並非對所有的申請都照單全收，而是會視工作實際狀況進行衡量。阿杰隸屬部門並不需要處理大量的Excel運算，所以這張申請單很有可能會被駁回。

看到申請單被小麗退回，阿杰覺得是小麗從中作梗，一旁低聲mur mur了一會：「不就是申請一台螢幕，公司誰會看那麼細？」

爾後，阿杰因為身體不舒服，請了一天「病假」。按照公司規定，沒有檢附就醫證明在家休息，只能請補休或者事假。

不過，有了上次的經驗之後，這次小麗沒有擋下阿杰的「病假」請假單，而是特意核准

果不其然，沒過幾天，阿杰悻悻然地來找小麗：「我的請假單被人事處擋了下來，說沒有就醫證明不能請病假。我重新上了一次請假單，要再麻煩您重新簽核一次。」因為是自己的疏忽要麻煩小麗再次簽核，阿杰很不好意思，頻頻道歉，態度謙恭而誠懇

有時候，人就是這樣，好心提醒避免對方走冤枉路，反而容易被誤會別有居心。

靜觀一切，讓他撞了幾次南牆以後，他自己就會修正做法。

人與人之間之間，最舒服的相處，就是不要為了別人瞎操心。

難怪有句話這樣提醒：「放下助人情節，尊重他人命運。」這是一個人成熟的表現，無論職場或人生皆適用。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

病假 職場

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