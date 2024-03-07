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中國究竟建幾艘航母？行星實驗室拍下照片登上《華爾街日報》

聯合新聞網／ 天下文化出版
共軍海軍近年成長迅速，圖為第三艘自製航母「福建艦」。新華社
共軍海軍近年成長迅速，圖為第三艘自製航母「福建艦」。新華社

行星實驗室衛星所揭露的真相每年都在增加，也為地球和住民的生活提供迫切需要的背景和細節。

就以行星實驗室所在的舊金山來說，他們的照片可以測量水庫的水量，幫助科學家監控旱情，還能幫助森林科學家確定野火風險最高的區域，進而給出哪裡應該疏伐或燒毀樹木的建議，而負責保護加州公有土地的人，則是利用衛星照片揪出非法種植毒品的地方。

一直有公開情報分析師說中國興建第一艘航母、侵占南海島礁、擴大維吾爾再教育營。這種時候，行星實驗室的照片通常會登上《華爾街日報》和《紐約時報》的頭版，強化報導的可信度，也讓讀者更能感同身受。

本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》
本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》
類似的報導還包括：伊朗境內發現遠程飛彈設施、特斯拉在內華達州興建大型電池工廠、沙烏地阿拉伯煉油廠遭到攻擊等等。

2020年一場爆炸撼動黎巴嫩貝魯特時，行星實驗室很快就有當地受損程度的照片；新冠肺炎疫情肆虐時，行星實驗室的照片則記錄全球經濟陷入停擺的空城景象。

大部分人並不知道這種拍照衛星的存在，也不知道人工智慧已經在太空那裡觀察他們的生活模式。我們普通人可以欣慰的是，衛星看不到我們的臉，而且分析的是大趨勢，不是個人行為。

不過，我們的處境當然跟政府一樣，也不得不接受「這種全新、透明的機制」。我們頭上已經有一個龐大的運算與觀察系統網路，無時無刻在觀看或分析我們的一舉一動，這種技術雖然看起來複雜，但還處於起步階段。

相機會改進，數據量會增加，演算法會愈來愈好，人類活動的總和會轉化成一個非比尋常的資料庫，會有人找到方法，用你想像不到或不樂見的方式加以開採。

（本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》作者：艾胥黎．范思 譯者：林錦慧）

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