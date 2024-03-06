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大學生敲鍵盤就找到中國一項重大軍事行動 美國國務院四個字回應了

聯合新聞網／ 天下文化出版
艾佛樂斯登入行星實驗室的服務項目，不只看到圓頂，還看到核武發射作業中心。 示意圖／ingimage
艾佛樂斯登入行星實驗室的服務項目，不只看到圓頂，還看到核武發射作業中心。 示意圖／ingimage

6月27日早上八點，艾佛樂斯聯絡行星實驗室，告知他的發現。鴿子衛星幾個月下來已經拍攝那個區域大量的照片，艾佛樂斯可以利用這些照片的時間順序，還原發射井的興建過程。

而為了取得更好、更新的照片，艾佛樂斯詢問行星實驗室，能否調用解析度比較高的天空衛星對準那個區域拍攝，行星實驗室答應幫忙。

接下來二十四小時，行星實驗室的工程師從地面接收站發射無線電訊號給衛星星座。衛星上的電腦接收到訊號，衛星就啟動反應輪改變位置，朝向目標，以每秒7.5公里的移動速度連珠砲拍攝那片沙漠。

本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》
本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》
拍到的照片透過無線電傳回地球，解碼後，再用行星實驗室的軟體進行處理。

到了28日早上八點四十六分，艾佛樂斯登入行星實驗室的服務項目，不只看到圓頂，還看到為鋪設通訊電纜而挖的溝渠，溝渠一路通到幾個地下設施，很可能就是發射作業中心。

他把這堆照片拿給公開情報圈的老手看，一致同意他確實找到大家謠傳的飛彈發射井。「我們知道這是不得了的事，」他說，「而我是第一個找到的人，特別興奮。」

艾佛樂斯把照片給記者看，中國核武軍備的報導就登上了多份報紙頭版。美國國務院說這項發現「令人擔憂」，中國報刊則是試圖淡化照片的重要性，說艾佛樂斯只是碰巧發現風場建設的業餘偵探。

中國會這樣誤導並不意外，但很可笑，因為照片上明明有那麼多跡象顯示那是核武基地。

報導這件事的記者當然只看到政治效應，沒有人退一步看看這個故事另一個重要的部分：一個大學生敲敲鍵盤就挖出中國一項重大軍事行動，而且他使用的數百顆衛星艦隊並不是軍隊或政府的所有物，而是民營公司的資產，也就是說任何人都做得到他做的事。

（本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》作者：艾胥黎．范思 譯者：林錦慧）

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