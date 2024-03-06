「白色死亡充氣屋」他抓照片發現中國逾百核武發射井、印證公開情報圈傳聞

整個2021年上半，美國華府軍事圈都在流傳一則傳言：中國正在擴充核武，在中國偏遠地區興建飛彈發射井。雖然沒有公開資料可證明，但是私下竊竊私語的人都相信，中國正在進行大規模的武器整備。

如果有人能證明飛彈發射井的存在，一個愈來愈具侵略性的中華人民共和國就愈見清晰，緊張的中美關係也會更加惡化。

德克爾．艾佛樂斯（Decker Eveleth）是從公開情報圈兩個前輩那裡聽到這則武器傳聞。

公開情報分析員是專門搜尋公開資料、試圖看穿某些軍事經濟活動的人。爬梳稅收紀錄或軍事合約、分析衛星圖像都是他們洞悉真相的管道，在這些工具的幫助下，他們能揭露北韓飛彈試射或非法運油給被制裁國家的細節。

本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》 一般來說，他們的目的是把政府和危險份子想掩蓋的資訊攤在陽光下，讓民眾知道自己的世界發生什麼事，然後在公開論壇討論。

艾佛樂斯是里德學院（Reed College）的大學生，因為有搜尋資料的嗜好，而跟公開情報圈愈走愈近，其他學生在猛灌啤酒、改裝重力水菸壺的時候，他一個人坐在電腦前挖掘資料庫、分析衛星圖像。

結果證明他在這方面真的做得不錯，他能看出比他資深很多的分析員沒看到的模式。他常常把自己的發現發到推特，也因為他的發現夠多、夠可信，公開情報圈的老手開始找他聊聊。

2021年5月中旬，艾佛樂斯決定拿中國飛彈發射井的傳聞來試試。他先假設那裡的外觀會類似先前發現的一組發射井，當時中國軍方為了掩人耳目，建造充氣圓頂把發射井覆蓋起來，情報分析員把那些白色圓頂稱為「死亡充氣屋」，因為很像在運動場會看到的半永久式結構物或兒童派對上的充氣城堡。

另外，艾佛樂斯還假設那些圓頂會出現在中國北部沙漠，因為中國軍方在那個區域特別活躍，而且那裡有廣大的平坦土地可以使用。

因為嗜好所需，艾佛樂斯早就申請一個行星實驗室帳號，所以馬上就開始抓照片，把幾千公里的沙漠切成一格一格逐一搜尋，整整花了他一個多月的時間，並在6月底有了重大發現：他找到大約一百二十個白色死亡充氣屋。

先前發現的充氣屋最多只有二十幾個，要是艾佛樂斯真的發現一百二十個新的發射井，可能會震驚全世界，也意味新的武器競賽可能已經是進行式。

（本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》作者：艾胥黎．范思 譯者：林錦慧）