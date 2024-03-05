薪水存2花8…男友看不下去！32歲女寄望「繼承遺產」 一票人搖頭

與另一半若因金錢觀不合時常發生爭吵，最終恐怕影響彼此感情。一名女網友透露，自己是比較「及時行樂」的人，每個月花掉薪水的80％、存20％，比起買房更想租房，男友也因此常常與她爭論。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，她32歲，每個月花掉薪水的80％、存20％，目前存款約50萬，而想要買房的男友33歲，每個月把花費控制在薪水40％左右、剩下60%存起來，存款約200萬。兩人也常常因金錢觀發生爭執，男友總覺得原PO不想跟他家人住，又不存錢買房，這樣很任性，只有自己在為兩人的未來打拚。

原PO則認為，明明男生也一樣不想跟她家人住，再說房子不能用租的嗎？花跟房貸一樣的錢、3萬塊，可以租到更棒的品質，還不用辛苦存頭期款，何況兩人家裡本來就都有房，未來勢必會分到一些遺產，真的要買不能等到那時候嗎？由於兩人爭論總是沒結果，原PO因此發文詢問網友看法。

對此，大多網友紛紛不看好，「價值觀超明顯不合，遲早分手，硬要說的話，我也沒辦法接受及時享樂的對象」、「如果沒買房，未來房價漲翻天，他會抱怨妳一輩子。如果買房未來房價暴跌，妳會抱怨他一輩子」、「存款50萬，影響的也不只是買房而已，連偶爾要去遠的國家都要認真考慮，婚禮跟養小孩也很難，生場大病可能就要梭哈，繼承房子應該要等起碼八十年了吧」、「一心想靠長輩的遺產，到底是什麼樣的三觀啊」。

不過也有人鼓勵原PO，其實每個月都有固定存錢20%，已經很棒了，至於買房的部分，人本來就應該量力而為，真的無法承受壓力當然可以選擇租房。但也建議原PO，最好是加買一點保險，以防未來可能產生的風險。