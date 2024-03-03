「獵鷹九號」成商用發射霸主、周周送衛星上軌道 SpaceX曝馬斯克終極野心

自從美蘇開始登月競賽，太空故事大多圍繞著少數幾個政府的行動，要有美國、中國、歐盟這等國力才養得起火箭計畫，太空被他們玩成一種稀有商品。

這幾年雖然有幾個富人嘗試自製火箭改變這種均勢，卻都以失敗收場。沒錯，SpaceX有NASA和美國軍方的鼓勵和金援，然而，是馬斯克這個不知道從哪裡冒出來的人掏出一億美元，憑著一己意志把SpaceX帶到世上。

他證明了，一個鍥而不捨的人加上一家充滿勤奮聰明人的公司，是可以與整個國家匹敵的，有朝一日甚至可能超越國家的影響力。

本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》 從事後諸葛的角度看，傳統航太業低估馬斯克和他的工程師，打臉別人不成，反倒打臉自己。

獵鷹一號發射至今十幾年過去，SpaceX接連又造了三個火箭家族，一個比一個大，其中的主力火箭「獵鷹九號」現在已經是商用發射的霸主，週週送衛星上軌道。

這家公司已經把可重複使用火箭的技術做到完美，能把火箭箭身帶回地球再次飛行，反觀對手還在把只用一次的火箭扔進海裡。

此外，SpaceX也開始跨入衛星生意，製造與發射的衛星數量都是史上最多，勝過任何公司。

2020年全世界因為新冠肺炎疫情而停止活動的時候，SpaceX送了六位太空人到國際太空站，是美國自2011年太空梭退役以來，首次把人類送上太空。

同一時間在德州南部，SpaceX還忙著打造星艦（Starship），這個載具是要用來實現馬斯克的終極野心──在火星建立人類殖民地。

（本文出自《太空商業時代：馬斯克引發的太空經濟革命》作者：艾胥黎．范思 譯者：林錦慧