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「不記帳」之後存到了第一桶金！ 她不藏私分享「2方法」：從不糾結早上是否要喝咖啡

聯合新聞網／ 想退休の莎莉
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

記帳應該大家都有試過吧？莎莉在徹底要開始儲蓄的時候試過，日常的小錢被我記了下來沒錯，但我沒有因此存下更多錢；反而讓我的生活覺得自己好可憐，沒多久這個方式就被我永久封存。

於是我開始改變理財策略，去找一個比較適合我的方式，也讓我存下了第一桶金，兩個小習慣和你分享，也許能幫助你找到屬於你的理財法喲！

跑得比支出收入快

我在月初就算好當月支出，去分配每個月可以運用的資金，每個月只要定期檢視就好，清楚金錢留比記早餐多少錢更有幫助。

錢包不放太多錢

我自己是習慣放1,000元在錢包，花完了才會再去領，不過也常常懶得領錢乾脆不花錢；也算是另類的省錢方式。

不記帳之後我不再糾結到底早上喝不喝咖啡，而是花更多的心思在投資和開源上，在理財中也能更有彈性地運用。

其實理財的方式很多：

有的人適合記帳那就繼續記帳

有的人運用撲滿或信封理財也很棒

我們都應該找到自己的理財法，讓儲蓄的過程更輕鬆愉快！

◎本文內容已獲 想退休の莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

咖啡 理財

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